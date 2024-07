Migliora la tua esperienza di shopping online con questa VPN: ecco come

Fra i vantaggi che l’uso di una VPN offre c’è anche la possibilità di effettuare acquisti online risparmiando. Servizi come ExpressVPN sono particolarmente utili per lo shopping a distanza. Gli store online propongono spesso dei prezzi diversi ai clienti a seconda del luogo da cui questi si collegano. Il costo di un prodotto può cambiare anche in maniera significativa in base alla nazione, alla regione o persino in base al CAP da cui il potenziale acquirente proviene, con il risultato che i residenti nelle aree classificate più ricche pagheranno di più un bene rispetto a chi viene geolocalizzato in un’area diversa. ExpressVPN aiuta a risparmiare nello shopping online azzerando questa differenza di trattamento. Come? Lo fa consentendo ai suoi clienti di cambiare virtualmente la loro posizione d’accesso scegliendo tra i 105 server del servizio sparsi in giro per il mondo.

Risparmia con ExpressVPN durante lo shopping online

Per capire come ExpressVPN aiuta concretamente a migliorare l’esperienza di acquisto online basta fare un semplice esempio. Un negozio online propone un notebook a 900 euro sulla versione italiana e a 780 euro sulla versione spagnola del proprio sito. Collegandosi senza ExpressVPN attiva, il cliente utilizza il suo indirizzo IP italiano assegnato dall’operatore telefonico e viene indirizzato quindi sullo store italiano avendo come unico prezzo disponibile per il notebook quello di 900 euro.

Usando ExpressVPN il potenziale acquirente può cambiare il suo indirizzo IP scegliendo ad esempio un server ubicato in spagna. L’indirizzo IP con il quale si collega allo store è quindi spagnolo e viene automaticamente reindirizzato alla versione spagnola dello store, cioè quella con il notebook proposto al più conveniente prezzo di 780 euro. L’utente ha quindi accesso ad un’offerta migliore che non avrebbe mai potuto avere senza una VPN. Può così comprare lo stesso identico prodotto con un risparmio di ben 120 euro, nel caso del nostro esempio.

L’accesso alle versioni degli store riservati ad altre aree geografiche diverse da quella in cui si risiede consente non solo di risparmiare, ma anche di ampliare la libertà di scelta in fase d’acquisto. Dei prodotti indisponibili in Italia potrebbero infatti essere presenti su un sito estero e con ExpressVPN si ha la possibilità di accedervi in maniera semplice, sicura e in pieno anonimato.

ExpressVPN offre quindi molteplici vantaggi che diventano ancora più interessanti con l’offerta speciale attualmente disponibile. L’abbonamento di 12 mesi ad ExpressVPN regala infatti 3 mesi gratis e ha un prezzo scontato di appena 6,67 euro al mese, con un risparmio del 49% rispetto al listino standard. Il servizio offre inoltre il rimborso garantito entro i primi 30 giorni.