Migliora la tua igiene orale con lo Spazzolino Elettrico Oral-B Pro 3 3500!

Oral-B Pro 3 3500, uno degli spazzolini elettrici Oral-B più performanti, è il protagonista di quest’ottima offerta! Il prezzo iniziale di 62,00€ crolla vertiginosamente grazie al ribasso Amazon. Ora, lo poi infatti pagare solo 39,99€!

Oral-B Pro 3 3500 è lo spazzolino elettrico che cercavi

La tecnologia 3D di Oral-B offre una combinazione intelligente di oscillazione, rotazione e pulsazioni, pronta a rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. La testina rotonda, ispirata agli strumenti utilizzati dai dentisti, si adatta alla forma di ogni dente, garantendo una pulizia profonda e delicata anche per le gengive.

Con questo spazzolino avrai un controllo visibile della pressione di spazzolamento tramite un avviso visivo che si attiva se stai spazzolando troppo energicamente, assicurando la protezione delle tue gengive durante l’igiene quotidiana. Non manca il timer di 2 minuti che ti avvisa quando raggiungi il tempo consigliato dai dentisti per la spazzolatura, con segnalazioni ogni 30 secondi per favorire una distribuzione uniforme della pulizia su tutte le aree della bocca.

Dotato di una batteria a lunga durata, lo spazzolino Oral-B consente una settimana intera di spazzolature con una sola ricarica, garantendo un’affidabilità continua. Con 3 modalità di spazzolamento, tra cui Pulizia quotidiana, Denti sensibili e Sbiancante, personalizzi la tua routine di pulizia in base alle tue esigenze specifiche.

Infine, un consiglio importante: i dentisti suggeriscono di sostituire la testina ogni tre mesi per mantenere una pulizia ottimale. Le setole Oral-B si scoloriscono progressivamente, passando da verde a giallo, indicando chiaramente quando è il momento di effettuare la sostituzione per una salute dentale continua.

Migliora la tua igiene orale come mai prima d’ora con lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500. Con questo sconto, arriva a costare solo 39,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.