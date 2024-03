Migliora la tua igiene orale con lo Spazzolino Sonico di Philips!

Vuoi migliorare immediatamente il modo in cui curi la tua igiene orale? Allora dovresti proprio far tuo lo spazzolino elettrico e sonico Philips Sonicare ProtectiveClean 5100. Questo modello in particolare è in sconto a tempo limitato su Amazon. Mentre originariamente costerebbe 139,99€, in questo momento hai l’occasione di pagarlo 87,99€.

Tutte le caratteristiche dello spazzolino Philips

Grazie alla tecnologia sonica di Philips Sonicare, il tuo spazzolino effettua fino a 62.000 movimenti al minuto della testina, creando un flusso che rimuove efficacemente e delicatamente la placca. Inoltre, la testina Optimal White inclusa è pensata per chi desidera un sorriso più luminoso. Con la capacità di rimuovere fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale, Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 offre una pulizia profonda che contribuisce a mantenere in salute le tue gengive e a preservare il tuo sorriso.

I suoi 3 programmi di pulizia tra cui scegliere (Pulizia quotidiana, Pulizia profonda e Sensibile) questo spazzolino si adatta alle tue esigenze specifiche. Inoltre, il controllo della pressione integrato ti aiuta a spazzolare con la giusta intensità, proteggendo le tue gengive dall’eccessiva abrasione.

Grazie alla batteria che può durare fino a 2 settimane con una singola carica, Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 è sempre pronto per l’uso. E l’indicatore di sostituzione della testina ti avvisa quando è il momento di cambiare la testina, garantendo sempre prestazioni di pulizia ottimali.

Con il tuo acquisto riceverai il spazzolino sonico Philips Sonicare ProtectiveClean 5100, la testina Optimal White, una pratica custodia da viaggio e una stazione di ricarica, per una completa esperienza di igiene dentale.

Prendi subito il suo Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 e rendi il tuo sorriso più luminoso ora. Pagalo solo 87,99€ grazie allo sconto Amazon!