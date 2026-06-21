Migliore VPN da attivare per l'estate 2026: perché scegliere oggi NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN per l’estate 2026 (e oltre). La promo in corso, infatti, permette agli utenti che scelgono il servizio di poter contare su una VPN completa e ricca di vantaggi che oggi viene proposta con un prezzo più accessibile.

Scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, infatti, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese. L’offerta è disponibile direttamente dal sito ufficiale di NordVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura online per l’attivazione.

NordVPN, la scelta giusta per una nuova VPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza punti deboli. Il servizio include la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet. C’è poi una politica no log, che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online.

Da segnalare la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, in modo da spostare il proprio IP in un altro Paese, aggirando blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati, ed è possibile aggiungere servizi aggiuntivi, come il sistema antivirus, il password manager e uno spazio cloud sicuro con 1 TB a disposizione.

La promo di oggi consente di attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto, andando a completare una veloce procedura online.

L’offert aè vlaida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite il sito ufficiale della VPN.