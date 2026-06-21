Mondiali di calcio 2026: occasione imperdibile per truffatori

I Mondiali di calcio 2026 rappresentano un’occasione imperdibile per i cybercriminali. Milioni di fan cercano biglietti delle partite, servizi di streaming, piattaforme di scommesse e merchandising online. Gli esperti di Kaspersky hanno individuato oltre 336 siti fasulli creati dai truffatori per ingannare gli utenti. Per non cadere in trappola è necessario seguire alcuni utili consigli.

Sembrano siti ufficiali, ma sono truffe

I siti hanno un design simile a quelli della FIFA, quindi molti utenti credono che siano ufficiali. Uno di essi permette di vedere le partite in streaming. È necessario effettuare l’iscrizione e pagare una somma in criptovaluta per l’intero torneo. Ovviamente verranno rubati sia i dati personali che le monete digitali.

Durante questi eventi sportivi aumenta la popolarità dei siti di scommesse. Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto un sito in lingua spagnola che offre questo servizio. L’utente deve inserire diversi dati personali (nome, carta di identità, numero di telefono, indirizzo di residenza) e scegliere una password. Anche in questo caso, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali.

Un altro sito di scommesse chiede invece di verificare l’identità tramite WhatsApp ed effettuare un deposito di circa 29 dollari. Il risultato finale è furto dei dati e dei soldi. Su molti siti fasulli sono in vendita palloni, magliette e altro merchandising con sconti imperdibili. Le ignare vittime consegneranno i dati personali e delle carte di credito ai cybercriminali.

Ci sono infine le tradizionali email di phishing. L’utente riceve ad esempio un’offerta per servizi di analisi calcistica e pronostici. Se clicca sul link presente nel messaggio finisce su un sito fake che permette di rubare soldi e dettagli di pagamento.

Per non cadere nelle trappole dei truffatori è necessario seguire alcuni consigli: non cliccare su link sospetti, verificare gli URL, accedere direttamente ai siti ufficiali e attivare l’autenticazione in due fattori (meglio usare le passkey). Simili truffe sono state descritte dai ricercatori di Bitdefender.