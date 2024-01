I 7 migliori editor grafici e fotoritocco gratuiti basati sull'AI

La modifica delle foto è una pratica diffusa da anni, con l’obiettivo principale di migliorare i propri scatti per renderli sempre più accattivanti. In passato, le piattaforme che offrivano un editor preciso e specializzato erano indirizzate principalmente a professionisti, che sapevano come utilizzare strumenti avanzati come Photoshop. Tuttavia, l’avvento dei social media e dei dispositivi mobili ha semplificato questo processo, rendendo la modifica delle foto più accessibile a tutti. Nonostante la possibilità di inserire filtri e apportare alcune modifiche, queste opzioni non erano in grado di coprire tutte le funzioni e le impostazioni disponibili su piattaforme più complesse. Ecco dove entra in gioco l’intelligenza artificiale, rivoluzionando completamente il campo della modifica delle foto e della creazione di effetti speciali. Oggi, è possibile accedere a strumenti di fotoritocco gratuiti basati sull’intelligenza artificiale, che permettono di migliorare le proprie foto con un semplice click. Le piattaforme offrono una vasta gamma di funzionalità che possono soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Per questo motivo, è importante conoscere i migliori 7 editor di foto online basati sull’intelligenza artificiale.

Canva l’editor a portata di click

Canva, la popolare piattaforma, diventata famosa e virale sui social media grazie alla sua capacità di modificare e creare presentazioni in pochi semplici passaggi. Ma non solo, Canva è molto apprezzata sia dagli utenti comuni che dai professionisti del settore grafico, rendendola l’ideale per l’editing di foto online.

Inoltre, come per altre piattaforme, l’intelligenza artificiale ha contribuito all’evoluzione di Canva, aggiungendo strumenti sorprendenti che permettono di modificare le proprie foto in modo gratuito e semplice. Oltre alle funzioni di base presenti sulla piattaforma, che permettono di regolare diverse impostazioni delle proprie foto, è possibile accedere allo strumento “Magic Edit”. Per sfruttare le funzioni AI, basta descrivere cosa si desidera cambiare nell’immagine, selezionare la parte da modificare con il pennello e attendere che l’intelligenza artificiale faccia il resto. La piattaforma è disponibile sia da browser, sul sito ufficiale, che su dispositivi mobili, tramite app, rendendola pratica e veloce da utilizzare. Tuttavia, è importante notare che alcune funzionalità più complesse sono disponibili solo sottoscrivendo un abbonamento a pagamento.

Autoenhance l’editor per la foto perfetta

Proseguendo, un’altra piattaforma che consente di gestire e modificare le proprie immagini utilizzando strumenti basati sull’intelligenza artificiale è Autoenhance. Gli strumenti AI della piattaforma rivoluzionano le immagini, velocizzando operazioni che spesso sono complesse e lunghe. Autoenhance, ad esempio, permette di eseguire in pochi minuti operazioni come la sostituzione del cielo, la correzione prospettica e l’illuminazione dell’immagine.

Il processo è semplice e pratico, basta caricare un’immagine, selezionare la funzione desiderata e l’intelligenza artificiale modificherà automaticamente l’immagine. Le immagini modificate sono immediatamente disponibili per il download, rendendo Autoenhance l’applicazione ideale per un fotoritocco rapido e veloce. Inoltre, è disponibile un’API per integrare Autoenhance in altre applicazioni. La nota dolente è che la piattaforma è disponibile gratuitamente solo per un massimo di 15 immagini al giorno. Per utilizzare la piattaforma oltre questo limite, è necessario sottoscrivere un abbonamento o scegliere tra i vari pacchetti disponibili, a seconda delle proprie esigenze.

LunaPic per creare con l’intelligenza artificiale

Esistono numerose piattaforme di fotoritocco, ognuna con le proprie funzionalità uniche. Una di queste è LunaPic, uno strumento di fotoritocco online basato sull’intelligenza artificiale che dispone anche di una propria estensione Chrome. L’utilizzo di LunaPic è semplice e pratico: basta caricare l’immagine che si desidera modificare e scegliere tra i numerosi effetti artistici disponibili. Oltre a una serie di funzionalità per la modifica delle foto, LunaPic offre la possibilità di regolare i livelli di luce e aggiungere una vasta gamma di filtri, immagini e altri effetti diversi, grazie all’intelligenza artificiale. Dispone anche di strumenti per creare animazioni video e GIF.

Inoltre, è importante sottolineare che la presenza di funzioni più complesse su queste piattaforme non riduce la possibilità di utilizzare anche le funzionalità di base, che includono ad esempio la rotazione, il taglio o la rimozione dello sfondo di un’immagine. La modifica veloce grazie all’intelligenza artificiale, come su LunaPic, permette infatti di condividere in modo rapido e semplice foto accattivanti sui propri social media.

Pixelr funzionalità base e AI

Sicuramente quando si cerca un editor basato sull’intelligenza artificiale, l’interesse primario è spesso rivolto a un’interfaccia gratuita e semplice, come quella offerta da Pixlr. La piattaforma offre tutte le funzionalità di base, ma anche quelle più complesse tipiche di un editor professionale. Tra queste, la rimozione dello sfondo, l’aggiunta di filtri ed effetti, la creazione di animazioni e di collage di immagini.

Come la maggior parte delle piattaforme di editing fotografico basate sull’intelligenza artificiale, Pixlr Crea offre sia una versione gratuita che una a pagamento. Quest’ultima permette di accedere a funzionalità ancora più complesse e migliora l’integrazione con altri servizi e piattaforme.

iPiccy l’AI nelle tue foto

Per coloro che cercano uno strumento di fotoritocco basato sull’intelligenza artificiale, pratico e veloce anche su smartphone, esiste iPiccy. Un editor che offre oltre 100 effetti, un creatore di collage e funzionalità per la progettazione grafica di base. Le funzionalità di iPiccy sono vaste e pratiche e variano a seconda delle esigenze dell’utente. Nello specifico, è possibile procedere dalla correzione dell’esposizione, della vivacità o della nitidezza dell’immagine, all’estrazione dei dettagli, all’aggiunta o alla rimozione di ombre e luci, e persino alla modifica degli sfondi. Infatti, iPiccy permette di ottenere un editor fotografico completo. Inoltre, offre la possibilità di creare un account per salvare le foto nel cloud, fornendo così un servizio completo e gratuito a 360 gradi.

Google Foto non solo archiviazione

Google Foto non è solo un semplice spazio di archiviazione ma anche un editor pratico, in quanto sta progressivamente integrando l’intelligenza artificiale tra le sue funzioni. Tra i suoi strumenti di modifica, è possibile accedere facilmente all’editor, che rappresenta, a differenza di altre piattaforme, un editor basato sull’intelligenza artificiale più semplice e diretto.

La praticità di Google Foto risiede nella possibilità di sincronizzare la piattaforma su tutti i dispositivi mobili, garantendo così uno spazio di archiviazione sempre a portata di mano e un editor basato su strumenti di intelligenza artificiale semplice e veloce da utilizzare. Sicuramente le funzioni AI non sono moltissime, ma è lo strumento ideale per piccole modifiche ovunque ci si trovi.

YouCam editor semplice e diretto

Infine, ma non per importanza, un altro strumento essenziale nel campo dell’editor fotografico basato sull’intelligenza artificiale è YouCam. Una piattaforma che aggiunge automaticamente una filigrana in basso a sinistra una volta caricata una foto, offrendo un dispositivo di scorrimento per visualizzare la differenza tra lo screenshot migliorato e l’originale. Per rimuovere questa filigrana, è necessario registrare un proprio account.

Nella pratica, YouCam Enhance è ideale per ottenere uno strumento semplice ma veloce che permette di migliorare le proprie foto a livello di luminosità e nitidezza. La vastitià delle piattaforme AI fornisce un quadro completo degli strumenti disponibili per l’editing fotografico, dai più complessi ai più semplici come YouCam.