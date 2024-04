I migliori generatori AI di musica del 2024

L’evoluzione della musica è in corso, guidata dall’innovazione dell’intelligenza artificiale. Questa rivoluzione tecnologica sta aprendo le porte a un universo di possibilità, rendendo la creazione musicale accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di competenza tecnica. Le piattaforme musica AI possono produrre risultati sorprendenti, fungendo da supporto ideale per l’aggiunta di melodie o la creazione di musica di sottofondo per nuovi contenuti. Inoltre, gli strumenti AI sono rivolti a tutti, dai principianti ai professionisti del settore, che cercano di sfruttare l’intelligenza artificiale per generare idee, melodie e molto altro. Ecco le piattaforme AI dedicate alla musica da esplorare immediatamente.

Beatoven: creare melodie con l’AI

Le piattaforme online per generare musica con l’intelligenza artificiale sono numerose, ognuna con le sue peculiarità, ideali per generare basi musicali o intere canzoni. Si parte da Beatoven.ai, un sito web che consente di creare musica royalty-free con la rapidità di generazione dell’AI. Il sito, semplice e intuitivo, richiede solo una registrazione gratuita per utilizzare la piattaforma e creare ciò che potrebbe essere il sottofondo ideale per un video, un podcast o un gioco.

Beatoven offre la possibilità di caricare un contenuto personale o iniziare con una traccia già presente, per poi fornire tutte le informazioni necessarie per la generazione della musica desiderata. In particolare, la piattaforma dispone di 8 generi musicali diversi e 16 stati d’animo per guidare l’AI verso una generazione ottimale del brano desiderato. Inoltre, un altro aspetto interessante è la possibilità di descrivere, tramite un prompt, il tipo di musica che si desidera ottenere, fornendo una descrizione dettagliata della melodia ricercata. Creare un sottofondo musicale con l’AI è l’idea giusta per trovare la melodia perfetta in grado di coinvolgere il pubblico.

Loudly: la musica AI in un clic

Le piattaforme musicali basate sull’intelligenza artificiale non sono dedicate esclusivamente a un pubblico alle prime armi, che desidera divertirsi con la musica. Questo settore offre anche la possibilità di migliorare le produzioni dei creator, rendendo alcune attività più coinvolgenti e veloci.

A questo proposito, si trova Loudly, una piattaforma musicale basata sull’AI che permette di creare musica di alta qualità. Anche in questo caso, la velocità dell’intelligenza artificiale nella produzione della musica è un punto di forza. Utilizzare Loudly significa avvicinarsi a una piattaforma che, con le sue funzionalità AI, permette non solo di creare, ma anche di personalizzare e pubblicare la propria musica. Loudly è quindi l’alleato perfetto per i creator.

Aiva: il supporto per i musicisti

La lista non si esaurisce certamente qui. Esistono altre piattaforme altrettanto efficaci che offrono la possibilità di esprimere liberamente le proprie idee e trasformarle in musica straordinaria. Tra queste, si trova AIVA, una piattaforma che si trasforma in un assistente AI e offre funzionalità interessanti per creare musica in pochi minuti. Dispone di una libreria con più di 250 stili diversi per creare la propria canzone.

Anche in questo caso, la piattaforma non si limita a creare solo qualcosa di nuovo, ma permette anche di migliorare una propria creazione musicale già esistente, e magari personalizzarla con dei modelli già predisposti. In ogni caso, il prodotto generato dall’AI su AIVA è modificabile, rendendo il tutto più utile e pratico da utilizzare per creare qualcosa di personalizzato. Per utilizzare AIVA, è necessario iscriversi alla piattaforma per poi sfruttare una versione totalmente gratuita adatta ai principianti o a chi vuole testare la generazione di musica. Sono presenti anche due versioni a pagamento per sbloccare diverse funzionalità e limiti.

Musicfy: la musica AI personalizzata

Musicfy.ai si distingue dalle altre piattaforme musicali basate sull’IA in quanto offre diverse funzioni dedicate alla voce e alla clonazione. Tra queste, AI Voice Artists consente di esplorare una raccolta di voci prive di copyright, permettendo di dare vita a canzoni con un suono diverso.

Non solo, è possibile creare nuovi modelli, personalizzandoli grazie all’IA. Musicfy si presenta come la piattaforma ideale per migliorare i propri contenuti audio o dare nuova vita a canzoni e altro. Inoltre, più nel dettaglio, Musicfy permette di sfruttare la clonazione vocale AI e i generatori di canto AI personalizzati. Inoltre, su Musicfy è possibile utilizzare anche le seguenti funzioni:

Rimozione vocale;

Combinazione vocale;

Libreria di strumenti AI;

Isolamento di voce e strumenti;

Sintesi vocale.

Per utilizzare Musicfy, è necessario effettuare una registrazione gratuita e sfruttare le funzioni basi. Dopodiché, si può procedere sottoscrivendo un abbonamento a pagamento per sbloccare le diverse funzioni della piattaforma. Infatti, nella versione base, alcune funzionalità sono accessibili, altrimenti è necessario procedere con un piano a pagamento.

Mubert e Soundful: per monetizzare con la musica

Mubert.com è una piattaforma che mette a disposizione migliaia di brani musicali senza diritti d’autore e consente di generare tracce gratuitamente, fino a 25 al mese nel piano base, per uso commerciale e contenuti online.

Oltre a presentare funzioni per la generazione di musica con l’intelligenza artificiale, offre la possibilità di acquistare musica senza diritti d’autore attraverso gli abbonamenti. Inoltre, è presente anche una sezione dedicata ai musicisti con funzionalità aggiuntive e una quota di guadagno. Infatti, la piattaforma è ideale per i musicisti interessati a monetizzare la propria musica. Non è l’unica, anche Soundful rappresenta un’opzione valida per mettersi in gioco e guadagnare con la musica. In quanto, questa piattaforma di generazione musicale basata sull’AI consente ai creatori di contenuti e agli artisti musicali di creare tracce illimitate e di monetizzare la propria musica.

Soundraw: per la tua musica di sottofondo

Proseguendo, Soundraw.io rappresenta il supporto ideale per generare una musica di sottofondo da utilizzare come si preferisce in un attimo. Il generatore di musica AI consente, in modo gratuito e inizialmente senza iscrizione, di creare brani illimitati selezionando lo stile, l’umore, il genere e la durata nella pagina di creazione.

La piattaforma genera bellissime canzoni per gli utenti, che possono essere personalizzate adattando la musica a ogni esigenze, accorciando un’introduzione o cambiando la posizione del ritornello. Accedendo al sito e procedendo sulla pagina di creazione, sarà sufficiente selezionare il genere, l’umore, il tema, la lunghezza e lo strumento, dopodiché si potrà giocare con le melodie e scegliere la migliore.

Boomy per trasformare le proprie idee in musica

Sicuramente, l’intelligenza artificiale ha la capacità di generare contenuti unici, ma questo è possibile solo se si utilizzano le migliori piattaforme, come Boomy AI, che è in grado di creare brani originali in pochi secondi.

Questa piattaforma offre una vasta gamma di funzionalità AI per la creazione di musica e la personalizzazione delle tracce. Anche se, il punto di forza di questa piattaforma è la sua versatilità: si rivela lo strumento ideale per una vasta gamma di utenti, dai creatori di contenuti per i social media, agli inserzionisti commerciali e ai registi.

Suno AI e JunSuno AI e Junia: una melodia innovativa con l’AI

Infine, tra le piattaforme più diffuse e famose, si trova sicuramente Suno AI, una piattaforma di generazione musicale AI che si è affermata come la star degli ultimi tempi nel campo musicale. Questa piattaforma permette di generare musica e una base per le proprie canzoni, rendendo reale un pensiero trasformandolo da testo a canzone. Inoltre, è possibile divertirsi anche navigando tra le canzoni già create presenti nella vasta libreria. Con Suno AI, basterà accedere con il proprio account e procedere alla sezione “generate” per creare musica e canzoni con un solo click.

Similare a Suno, si trova Junia, la piattaforma che trasforma le canzoni in musica. Nello specifico, il generatore musicale AI, gratuito, offre l’opportunità di creare canzoni dal testo in pochi secondi. Il punto di forza di questo generatore musicale è la sua capacità di trasformare un testo, frasi o parole in diversi generi e stili musicali, utilizzando algoritmi avanzati per creare melodie uniche mantenendo il contesto originale del testo.