I migliori generatori AI di musica da provare subito

L’intelligenza artificiale sta trasformando anche il settore musicale, con un impiego sempre maggiore di software in grado di comporre brani, fare il mastering e offrire nuovi spunti creativi. I software AI per la generazione di musica offrono, infatti, nuove opportunità creative per musicisti professionisti e dilettanti.

Alcuni programmi sono in grado di comporre brani completi nello stile di diversi artisti, grazie al machine learning. Altri strumenti permettono di creare suoni e melodie originali partendo da zero. Anche le major stanno iniziando a integrare questa tecnologia per migliorare e velocizzare il processo creativo. Un aspetto positivo è che molti programmi sono open source, consentendo a tutti di migliorarli.

Cosa sono i generatori AI di musica

I generatori AI di musica stanno aprendo nuove possibilità per la creazione musicale, consentendo sia ai professionisti che ai non musicisti di esplorare e creare composizioni originali in modo semplice e intuitivo.

Un generatore di musica di intelligenza artificiale è un sistema che utilizza algoritmi e tecniche di apprendimento automatico per creare composizioni musicali originali. Questi sistemi sono in grado di analizzare grandi quantità di dati musicali, identificare pattern e strutture, e utilizzare queste informazioni per generare nuova musica in modo autonomo.

Come funziona un generatore AI di musica ?

L’addestramento di un generatore AI dedicato alla musica inizia con la raccolta di un ampio dataset di composizioni musicali provenienti da vari generi, epoche e stili. Questo dataset potrebbe includere brani di musica classica, jazz, pop, rock e molti altri generi. L’obiettivo è fornire al sistema AI un’ampia gamma di esempi musicali su cui imparare.

Una volta raccolto il dataset, il sistema AI inizia ad analizzarlo in dettaglio. L’AI scompone ogni brano musicale nei suoi elementi costitutivi, esaminando caratteristiche come la melodia, l’armonia, il ritmo e la strumentazione. Durante questo processo di analisi, l’AI è alla ricerca di pattern e relazioni all’interno della musica. Identificando questi pattern, l’AI inizia a costruire una comprensione di come la musica è strutturata e di come i vari elementi interagiscono tra loro.

Una volta che l’AI ha completato l’addestramento sui dati, è pronta per iniziare a generare la propria musica originale. Utilizzando i pattern e le relazioni che ha appreso, l’AI può creare nuove composizioni che incorporano le caratteristiche dei brani su cui è stata addestrata. La generazione di nuova musica può essere guidata da input specifici forniti dall’utente.

Per generare musica in modo coerente e strutturato, i generatori AI di musica spesso utilizzano reti neurali, che sono modelli di apprendimento automatico ispirati al funzionamento del cervello umano. Due tipi comuni di reti neurali utilizzate per questo scopo sono le reti neurali ricorrenti (RNN) e le reti neurali convoluzionali (CNN).

Quattro potenti generatori AI di musica

Oltre a generare musica completamente nuova, molti generatori di musica AI offrono anche opzioni per la personalizzazione e il controllo da parte dell’utente. Ad esempio, è possibile regolare il tempo della musica, specificare la chiave musicale, gli strumenti, lo stile, ecc.

Ad esempio, se un utente desidera creare un brano di pianoforte in stile classico per accompagnare una scena commovente in un film, potrebbe impostare il generatore di musica AI su un tempo lento, selezionare una chiave minore per evocare un’atmosfera malinconica, e specificare solo il pianoforte come strumento.

Ecco alcuni dei migliori generatori AI di musica presenti sul mercato:

1. AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist)

AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) è un generatore AI di musica, che ha guadagnato notevole attenzione sin dal suo sviluppo nel 2016. È in grado di creare colonne sonore accattivanti per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui pubblicità, videogiochi e film. La piattaforma consente anche ai musicisti alle prime armi di generare composizioni uniche o di produrre variazioni di brani esistenti, senza doversi preoccupare delle complessità del processo di licenza musicale (solo la versione free è per scopi non commerciali). Inoltre, AIVA può generare musica in una vasta gamma di generi e stili, grazie a una semplice selezione da un elenco di stili preimpostati.

2. Soundful

Soundful è una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare musica di sottofondo royalty-free con un semplice clic, adatta a diversi scopi come video, streaming, podcast e molto altro. Il processo di creazione è stato progettato per essere intuitivo: l’utente deve semplicemente scegliere un genere, personalizzare gli input e generare i brani, ripetendo l’operazione fino a trovare la traccia desiderata.

Una delle caratteristiche distintive di Soundful è l’unicità della musica generata. Gli algoritmi di Soundful sono stati addestrati nota per nota in collaborazione con alcuni dei più interessanti produttori e ingegneri del suono del settore. Grazie all’utilizzo di campioni one-shot addestrati alla teoria musicale, l’AI di Soundful non replicherà mai un brano già esistente o un altro brano generato all’interno della piattaforma stessa. Gli utenti hanno a disposizione oltre 50 modelli di generi diversi per iniziare a creare la propria musica.

3. Ecrett Music

Ecrett Music è uno strumento che permette a chiunque di generare clip musicali grazie al suo addestramento su un vasto database di brani esistenti. Consente di comporre musica per qualsiasi video o gioco, offrendo anche la possibilità di creare musica royalty-free per evitare problemi di licenza. Il processo di creazione è intuitivo: l’utente deve selezionare almeno un’opzione tra Scene, Mood e Genre prima di cliccare su “Create music”.

Lo strumento genera la musica in base alle scelte effettuate, fornendo un risultato diverso ogni volta, anche quando si utilizzano le stesse impostazioni. Ecrett Music offre inoltre la possibilità di personalizzare strumenti e strutture con pochi clic, includendo opzioni come Melody, Backing, Bass e Drum. Dopo aver creato la musica, l’utente può gestirla attraverso funzioni come Preferiti, Cronologia download e Caricamento video.

4. Soundraw

Soundraw è un generatore AI di musica che offre una vasta gamma di opzioni per la personalizzazione delle canzoni, inclusa la possibilità di utilizzare frasi create dall’intelligenza artificiale. La forza di questo strumento risiede nella combinazione tra l’AI e la possibilità di “assemblare” manualmente gli strumenti, che consente agli utenti di generare facilmente nuova musica.

La caratteristica principale di Soundraw, infatti, è la funzione di personalizzazione, che permette di improvvisare e accordare un singolo brano musicale secondo le proprie preferenze. Mentre gli utenti gratuiti possono utilizzare il generatore di musica per creare le proprie composizioni, è necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere ai download illimitati.