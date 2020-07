Migliori router 4G portatili WiFi: prezzi e caratteristiche

La tua connessione fissa è molto veloce, può scaricare un’intera stagione della tua serie preferita in pochi minuti, il tuo wifi ti consente di connettere tutti i tuoi dispositivi e goderti tutti i piaceri di Internet. Tutto bello e divertente finché non decidi di partire e andare in luoghi remoti dove non c’è connessione a Internet e solo il tuo smartphone può accedere alla rete. Quindi, cosa fai per far in modo che tutti i tuoi dispositivi siano connessi a Internet ad alta velocità? Si, puoi sfruttare l’hotspot del tuo smartphone, ma non è il massimo per lunghe connessioni. La soluzione è usare un Router 4G. Con questo dispositivo, puoi facilmente connettere tutti i tuoi smartphone, tablet e laptop a Internet da un’unica posizione.

Cos’è un router 4G

Un router 4G fornisce un hotspot Internet wifi allo stesso modo di uno smartphone impostato per condividere la propria connessione Internet. Il vantaggio è che un router 4G è più flessibili e offre molte più funzioni, consente di connettere più dispositivi Wi-Fi a una singola SIM dati 4G e di collegarti online ovunque tu vada, anche in assenza di una presa di corrente essendo alimentati da una propria batteria ricaricabile, fungono da access point centrale di rete per smartphone, tablet e laptop e sono particolarmente utili quando si viaggia o in situazioni in cui si ha bisogno di una connessione a banda larga.

Come funzionano i router 4G

I migliori router 4G e 5G consentono a più dispositivi di connettersi a una o più SIM dati per navigare in privato e in sicurezza. Proprio come la SIM card di uno smartphone, queste offerte di soli dati ti consentono di accedere a Internet autonomamente, il che significa che non dovrai più collegarti a hotspot Wi-Fi gratuiti o aperti che metterebbero in pericolo la tua sicurezza e privacy.

Molti provider propongono per le SIM solo dati dei contratti mensili, ma puoi utilizzare una SIM pay-as-you-go, in modo da sapere esattamente quanti dati stai consumando. Inoltre, con sempre persone che lavorano da casa, se non si ha a disposizione una ADSL fissa, avere una connessione affidabile è fondamentale e un Router 4G Wi-Fi può aiutare a farlo.

Un’altra cosa positiva dei router 4G è che i dati 4G sono incredibilmente veloci, quindi sarai in grado di navigare in Internet come se fossi connesso a una connessione a banda larga. Spesso risulta anche più veloce degli spot Wi-Fi gratuiti o condivisi, che di solito hanno limiti di dati e molto traffico da gestire.

Le connessioni mobili 5G offrono velocità ancora maggiori, un buon router potrebbe in futuro persino sostituire la tua connessione a banda larga. 5G è l’ultima generazione di Internet mobile, che offre velocità molto più veloci delle connessioni dati 4G. Purtroppo il 5G è agli inizi, al momento non ci sono molti router disponibili, ma quelli che abbiamo trovato li abbiamo inclusi nella nostra classifica.

Vantaggi nell’utilizzare un router 4G wifi portatile

Puoi connettere più dispositi vi: alcuni router 4G ti consentono di connettere 10 o più dispositivi a un singolo router 4G.

vi: alcuni router 4G ti consentono di connettere 10 o più dispositivi a un singolo router 4G. Puoi connettere dispositivi solo Wi-Fi a una connessione dati mobile: è possibile utilizzare un router 4G per creare una rete wireless e collegarsi online da qualsiasi dispositivo solo Wi-Fi, come ad esempio tablet.

a una connessione dati mobile: è possibile utilizzare un router 4G per creare una rete wireless e collegarsi online da qualsiasi dispositivo solo Wi-Fi, come ad esempio tablet. Puoi ridurre le tariffe di roaming : la maggior parte degli operatori di telefonia mobile offre il roaming gratuito nell’UE, ma il roaming a tariffa fissa altrove, che ti consente di portare con te la tariffa di casa per un costo prestabilito. Invece di pagare questo supplemento su tutti i tuoi dispositivi, disattiva il roaming dei dati su di essi e collegali a un router mobile. Pagherai questo addebito una sola volta, ma avrai tutti i tuoi dispositivi online.

: la maggior parte degli operatori di telefonia mobile offre il roaming gratuito nell’UE, ma il roaming a tariffa fissa altrove, che ti consente di portare con te la tariffa di casa per un costo prestabilito. Invece di pagare questo supplemento su tutti i tuoi dispositivi, disattiva il roaming dei dati su di essi e collegali a un router mobile. Pagherai questo addebito una sola volta, ma avrai tutti i tuoi dispositivi online. Puoi evitare di utilizzare il Wi-Fi lento degli hotel : in quegli hotel in cui ancora si paga per avere il Wi-Fi, puoi sfruttare il tuo router 4G e la sua connessione dati ad un costo inferiore rispetto a quello che l’hotel addebiterebbe. Meglio ancora, puoi evitare di usare la stessa rete di tutti gli altri ospiti, che è puntualmente lenta e spesso ha un segnale scarso nella tua camera.

: in quegli hotel in cui ancora si paga per avere il Wi-Fi, puoi sfruttare il tuo router 4G e la sua connessione dati ad un costo inferiore rispetto a quello che l’hotel addebiterebbe. Meglio ancora, puoi evitare di usare la stessa rete di tutti gli altri ospiti, che è puntualmente lenta e spesso ha un segnale scarso nella tua camera. Puoi aggiungere la connettività 4G a un dispositivo 3G : se stai ancora utilizzando un dispositivo che non supporta le reti 4G connettendolo ad un router 4G ti consente di velocizzare la tua navigazione Internet.

: se stai ancora utilizzando un dispositivo che non supporta le reti 4G connettendolo ad un router 4G ti consente di velocizzare la tua navigazione Internet. Puoi condividere l’archiviazione attraverso la tua rete mobile: se il tuo router 4G supporta una scheda microSD, puoi condividere tale archiviazione su tutti i tuoi dispositivi.

Come scegliere i migliori router 4G WiFi portatili

Prima di acquistare un router 4G Wi-Fi portatile dovresti valutarne le caratteristiche più importanti, di seguito abbiamo riportati alcuni dei punti che dovresti tenere a mente:

Velocità

Anche se i tuoi dispositivi supportano la connessione 4G, puoi utilizzare un router 4G Wi-Fi portatile con una connessione più veloce. Pertanto, considera un router 4G con velocità di connessione comprese tra 150 e 300 mps. Un router 4G Wi-Fi è abbastanza efficiente da consentire una connessione internet veloce ovunque tu vada. Ciò ti consentirà di scaricare e caricare le informazioni il più rapidamente possibile.

Autonomia

Se cerchi un router 4G Wi-Fi portatile hai sicuramente bisogno di qualcosa che possa durare tutto il giorno senza doverlo ricaricare spesso. Di conseguenza, dovresti cercare un dispositivo con una batteria di lunga durata che ti dia da 8 a 16 ore di autonomia. Ciò ti garantirà di rimanere online anche quando sei in viaggio.

Sicurezza

Se desideri navigare con la massima tranquillità, assicurati di acquistare un dispositivo con funzionalità di sicurezza. Ciò ti consentirà di impostare le password per la tua connessione Wi-Fi in modo che le tue informazioni non arrivino in mani di qualche malintenzionato.

Brandizzato dai provider

Quasi tutti i provider propongono, insieme a contratti di abbonamento solo dati, dei router 4G brandizzati con il loro logo e molte funzioni pre-impostate o addirittura con settaggi bloccati, comodi dal punto di vista della praticità ma se preferisci utilizzare SIM dati locali o a consumo scegli altre soluzioni.

Migliori router 4G portatili WiFi: prezzi e caratteristiche

Dai un’occhiata ai router 4G wifi portatili che abbiamo selezionato per identificare il dispositivo giusto per tutte le tue esigenze.

Disponibile in formato tascabile, il router 4G da viaggio portatile Nano TP-Link N300 è molto compatto per essere facilmente trasportato. È progettato con una porta micro USB per essere alimentato da un adattatore esterno o tramite collegamento USB del PC. Questo router 4G funziona con dispositivi a 2,4 GHz come Amazon Fire TV e Chromecast ed ha una porta WAN/LAN da 10/100 Mbps, supporta una velocità di trasmissione dati fino a 300Mbps Wireless, giusta per lo streaming video, giochi online e chiamate via Internet.

Questo router 4G è dotato di un design compatto e userfriendly, studiato appositamente per accompagnarti in viaggio in tutta comodità. Consente di condividere la connessione 3G/4G fino a 10 dispositivi contemporaneamente, come tablet, computer desktop, laptop e smartphone. Con la sua batteria da 2000mAh, permette di navigare sulla rete 4G fino a 8 ore in completa mobilità.

Huawei Mobile Wi-Fi 3s, un router 4G CAT4 con velocità di download fino a 150 Mbps e di upload fino a 50 Mbps. L’autonomia della batteria da 1.500 mAh è di 6 ore. Il prodotto offre un’ottimale copertura fino a un massimo di 16 dispositivi Wi-Fi tra cui computer portatili, smartphone e tablet.

Il dispositivo è abilitato all’utilizzo con tutte le reti, basta semplicemente inserire la SIM dati.

La funzione Huawei Mobile Hotspot, fornita con il dispositivo, garantisce la sicurezza nell’utilizzo offrendo una rete Wifi isolata alla quale soltanto gli effettivi proprietari potranno accedere, offrendo sicurezza online a tutti i dispositivi collegati. Premendo un semplice pulsante sarà possibile scollegare i dispositivi.

Questo router 4G WiFi mobile Huawei supporta un massimo di 10 dispositivi abilitati Wi-Fi contemporaneamente. È sbloccato su tutte le reti per consentirti di utilizzare la carta SIM di tua scelta. Supporta una scheda microSD per consentirti di memorizzare i dati e condividerli in rete, la batteria sostituibile da 1500 mAh fornisce una autonomia di funzionamento massimo di 6 ore. Questo modello supporta una velocità fino a 150 Mbps, ma è disponibile una versione a 300 Mbps. Il design minimalista consente una comoda portabilità, disponibile in due colori bianco e nero.

Questo TP-Link M7350 è un router 4G LTE in CAT.4 con velocità di download fino a 150Mbps ed upload fino a 50Mbps. Trasmette in Wi-Fi con una frequenza di 2.4GHz, la batteria da 2000mAh è in grado di funzionare per 8 ore a pieno regime, il dispositivo può essere ricaricato tramite un cavo micro USB collegato a un computer portatile o a un caricatore. Si può utilizzare una SIM card 4G di qualsiasi operatore e condividere istantaneamente la connessione 4G/3G fino a 10 dispositivi Wi-Fi come tablet, smartphone, laptop, console di gioco ecc. È possibile condividere facilmente foto, musica, video e molto altro mediante la vostra rete Wi-Fi archiviate nella scheda microSD con una capacità massima fino a 32G. Il display consente di monitorare i dati e evita di superare il traffico dati previsto da un eventuale limite. Il display mostra inoltre numerose informazioni come la durata della batteria, la potenza del segnale, lo stato del Wi-Fi, gli utenti connessi ecc. Grazie all’app tpMiFi è possibile accedere e gestire facilmente il router 4G da qualsiasi dispositivo iOS connesso, come impostare un limite consumo dati, controllare quali dispositivi possono accedere al tuo Wi-Fi, inviare messaggi e condividere file da/a una microSD.

Miglior router 4G portatili con connessione dati

Se preferisci un router 4G e una connessione dati prepagata in un unico pacchetto abbiamo trovato queste soluzioni.

Questo router 4G fornisce una connessione crittografata 4G LTE per 5 diversi dispositivi in più di 130 paesi, una batteria a lunga durata da 6000 mAh con più di 16 ore di autonomia. Ha una connessione istantanea in oltre 130 paesi, rendendolo uno dei migliori router 4G portatili per chi viaggia all’estero. Include un abbonamento mensile di 80 €, che dà accesso continuo a Wi-Fi globale e connettività in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Sempre attivo, non necessita di attivazione e non richiede nessun contratto.

Supportato da un’innovativa tecnologia cloud SIM, il router 4G GlocalMe G3 ti consente di accedere a Internet in oltre 100 paesi e regioni senza costi di roaming. Viene fornito con 1 GB di dati globali iniziali in modo da poterti connettere a Internet immediatamente dopo l’acquisto. Utilizza il protocollo di sicurezza più sicuro per garantire una connessione sicura ovunque e in qualsiasi momento. È progettato per funzionare con l’APP GlocalMe per consentirti di gestire i dati in modo semplice ed efficiente. Meglio ancora, questo router è disponibile in diversi tipi e colori per soddisfare le persone con esigenze e budget diversi.

GlocalMe G3 funziona anche come un tradizionale hotspot Wi-Fi sbloccato con due slot per SIM. Incorpora una batteria da 5350mAh, che assicura un utilizzo fino a 15 ore senza interruzioni. Il dispositivo funge anche da power bank, consente di ricaricare completamente un telefono cellulare standard per 3 volte.