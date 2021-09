Milan Fintech Summit: la seconda edizione il 4-5 ottobre

Il successo riscontrato con la prima edizione andata in scena nel dicembre scorso, ha portato a rinnovare l'appuntamento: il Milan Fintech Summit tornerà nelle prossime settimane, con un formato ibrido. Andrà in scena sia online sia in presenza, con sessioni organizzate per le giornate del 4 e 5 ottobre a Palazzo Mezzanotte, nel capoluogo lombardo.

Vi parteciperanno ospiti internazionali come Lizzie Chapman (CEO ZestMoney), Eric Demuth (CEO Bitpanda), Yoni Assia (CEO eToro) e Alexander Kemper (CEO C2FO), per confrontarsi su temi quali la digitalizzazione dei servizi finanziari, l'accesso al credito, la crisi pandemica e la voglia di ripartire.

Per capire l'importanza del settore è sufficiente citare la ricerca condotta da Value Partners secondo cui, solo in Italia nel 2020, l'erogato annuale alle PMI da parte di società non bancarie è cresciuto del 450% (1,7 miliardi di euro per 5.464 aziende finanziate). Previsto un ulteriore incremento pari al 58% entro il 2023, accompagnato dalla creazione di oltre 73.000 nuovi posti di lavoro, con Milano a confermare il proprio ruolo di capitale dell'innovazione, soprattutto dal punto di vista delle startup: ospita il 45% delle realtà Fintech nel paese.

Queste le parole di Alessandro Longoni, Head di Fintech District, organizzatore dell'evento insieme a Business International (divisione di Fiera Milano Media).

Il Milan Fintech Summit non è solo un momento di celebrazione di un settore che ormai ha già dimostrato il suo ruolo cardine nell'ecosistema finanziario italiano e internazionale, ma un momento di confronto per condividere punti di vista e idee per dare un'ulteriore spinta di crescita all'ecosistema e a iniziative di Open Innovation. L'ecosistema Fintech italiano si sta progressivamente rafforzando anche grazie a iniziative istituzionali quali la sandbox regolamentare per facilitare nuove sperimentazioni, la nascita del Fintech hub di Banca d'Italia e l'acceleratore Fin+Tech di Cdp Venture Capital, di cui Fintech District è partner, ma molto può ancora essere fatto per colmare il gap con gli altri paesi.

#Oracle has chosen to be a partner of the #MilanFintechSummit and Daniel Jeanroy, #Fintech Leader for Western Europe, will speak at the #cloud #banking roundtable on 5 October.

Discover the event agenda and register now!https://t.co/0Ss0no5u7z pic.twitter.com/SmLvxPq6Kt

— MilanFintechSummit (@MilanSummit) September 20, 2021