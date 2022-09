Milan-Napoli (Serie A): guardala in streaming

Milan-Napoli chiude la settima giornata di Serie A. È senza dubbio il big match di questo turno, che vede andare in scena sul terreno di San Siro una partita decisiva per il primo posto in classifica. Le due squadre, ora appaiate a 14 punti e reduci dai rispettivi successi in Champions League, puntano a proseguire in un cammino fin qui quasi perfetto. Lo spettacolo è garantito. Il pallone inizierà a rotolare domenica 18 settembre alle ore 20:45.

Milan-Napoli (Serie A): guardala in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con un ampio pre-partita arricchito dagli interventi dallo studio e in collegamento dallo stadio. L’accesso alla piattaforma è abilitato anche da Sky Q e come parte dell’offerta TIMVISION.

Le formazioni in campo dal primo minuto dovrebbero essere quelle titolari. Niente turnover per questo big match, ad eccezione di Leão e Osimhen. La squadra di Pioli si schiererà con Maignan tra i pali dietro a Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernández, con Bennacer e Tonali a dettare i tempi a centrocampo, servendo palloni a De Ketelaere, Saelemaekers e Giroud, passando da Messias. Per gli uomini di mister Spalletti, invece, questi i probabili 11: Meret, Di Lorendo, Rrahmani, Kim, Mário Rui, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento a DAZN, con la formula Standard oppure Plus, ha a disposizione un catalogo di contenuti che non si limita alle sfide della Serie A. Ci sono anche il campionato statunitense (MLS), quello spagnolo (LaLiga), le competizioni sudamericane e ancora tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori, produzioni originali, show, interviste e approfondimenti.

