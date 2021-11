Milan-Porto: guardala in streaming gratis su Prime Video

Il prato di San Siro ospiterà questa sera una sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League: per il quarto turno, Milan-Porto dirà molto sulle ambizioni europee della corazzata di mister Pioli, capace di dettare legge in patria guidando la classifica di Serie A, ma ancora a secco nel torneo continentale. Sarà possibile vederla in streaming gratis su Prime Video.

Milan-Porto in streaming? Su Prime Video, gratis

Ibrahimovic e i suoi compagni dovranno vedersela con l'agguerrita truppa di Conceiçao, uno che ha un certo feeling con la competizione, avendo eliminato lo scorso anno la Juventus. Il pareggio non basta: servono i tre punti per continuare a nutrire la speranza di una qualificazione. Un eventuale passaggio del turno sarebbe oro colato per i rossoneri, infondendo fiducia nell'ambiente e portando liquidità nelle casse. Queste le probabili formazioni schierate dal primo minuto, i 22 che daranno vita a un incontro che si prospetta giocato a viso aperto, da seguire in diretta gratuitamente sulla piattaforma Amazon, con fischio d'inizio alle 18:45.

Milan: Tătărușanu; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão, Giroud;

Porto: Diogo Costa, João Mário Pepe, Mbemba, Sanusi, Otavio, Sérgio Oliveira, Uribe, Luis Díaz, Martínez, Taremi.

La telecronaca di Milan-Porto su Prime Video è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con il contributo da bordocampo di Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Prima e dopo l'incontro un approfondimento curato da Giulia Mizzoni, Clarence Seeforf e Gianfranco Zola.