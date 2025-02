Milan - Roma: come vedere in streaming dall'estero i quarti di Coppa Italia

La Coppa Italia entra nel vivo con i quarti di finale: la prossima sfida in calendario è Milan – Roma. Il match è in programma mercoledì 5 febbraio a partire dalle 21:00 e sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, come per tutte le altre partite della competizione.

Per vedere Milan – Roma in diretta streaming dall’estero, invece, è necessario verificare se qualche emittente nel Paese in cui ci si trova al momento trasmette l’evento. Purtroppo, la Coppa Italia è una competizione con una ribalta internazionale ridotta e poche emittenti estere hanno acquisito i diritti.

Gli utenti italiani che si trovano all’estero, però, hanno la possibilità di collegarsi a Infinity grazie a una VPN, andando a selezionare un server italiano. In questo modo, è possibile seguire il match in streaming, risolvendo il problema della mancata trasmissione della partita.

La VPN da usare, in questo momento, è NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Con l’offerta in corso, il servizio ha un costo di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso e con un risparmio netto rispetto al piano mensile (da 12,99 euro al mese). L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Milan – Roma: orario e probabili formazioni

Come sottolineato in precedenza, Milan – Roma è in programma mercoledì 5 febbraio con calcio di inizio fissato per le 21:00. Le due squadre vengono da un pareggio nell’ultimo turno di campionato (rispettivamente contro Inter e Napoli).

Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1):

Maignan; Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Roma (3-5-2):

Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

La partita sarà trasmessa da Canale 5 e Mediaset Infinity.

Per chi ha bisogno di una VPN, è possibile puntare su NordVPN, ora in offerta a 3,39 euro al mese con 30 giorni di garanzia di rimborso.