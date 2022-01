Milano-Sanremo in streaming? Ecco dove e come seguire l'evento

Perché seguire la Milano-Sanremo in streaming?

Per chiunque ami il ciclismo, si tratta di una domanda quasi scontata. La competizione in questione infatti, è una delle più importanti a livello internazionale. La sua prima edizione è datata 1907 e, con la sua lunghezza di 299 chilometri, è attualmente la gara su singolo giorno più lunga in Italia.

Inutile dire che, per gli appassionati delle due ruote è un appuntamento imperdibile e, per loro fortuna, l'evento è proposto attraverso diversi emittenti. Chi è abbonato Now TV o Eurosport infatti, può facilmente seguire i relativi canali streaming.

La Milano-Sanremo però, può essere seguita anche gratis, attraverso lo streaming di Rai Play. Nonostante ciò, va considerato che, per chi si trova all'estero, le restrizioni geografiche impediscono di accedere a questi contenuti.

Come fare dunque? Per fortuna, esistono i servizi VPN che permettono di vedere questa corsa, così come tanti altri contenuti, a prescindere da dove l'utente si trovi.

Milano-Sanremo e streaming: dall'estero solo con una VPN

Molti dei contenuti audiovisivi presenti in siti come YouTube, Netflix e Rai Play non sono accessibili fuori dai confini nazionali. Utilizzando una VPN però, è possibile aggirare questo limite (in maniera del tutto legale).

Con questi servizi infatti, è possibile mascherare il proprio IP ottenendone uno dai server messi a disposizione dai servizi specializzati, apparendo alle piattaforme come un visitatore proveniente dall'Italia.

Tra i tanti servizi che si occupano di VPN, merita sicuramente una citazione CyberGhost. Oltre a fornire un IP italiano però, questa azienda va ben oltre, rendendo la navigazione sicura e non tracciabile da hacker ed enti governativi.

Attraverso sistemi i sicurezza come la crittografia, CyberGhost permette ai suoi clienti di navigare in maniera sicura e tutelando la propria privacy.

E il prezzo? L'azienda ha deciso di offrire degli sconti consistenti per chi decide di effettuare sottoscrizioni su tempi più lunghi. Un esempio? Con un abbonamento di tre anni, è possibile ottenere uno sconto complessivo dell'84% sui prezzi di listino.

Dati alla mano, si parla di 1,89 euro al mese: poco più di un caffè. Anche grazie alla politica soddisfatti o rimborsati che, eventualmente permette di rescindere la sottoscrizione entro 45 giorni, CyberGhost rappresenta una delle migliori soluzioni in questo settore.