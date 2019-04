Un miliardo per le self-driving car di Uber

Il Giappone crede nelle self-driving car, in particolare in quelle di Uber. Oggi l’annuncio di un investimento da un miliardo di dollari da parte di tre big del Sol Levante: l’automaker Toyota, la holding finanziaria SoftBank attraverso la sussidiaria Vision Fund e Denso, realtà specializzata nella produzione e fornitura di componenti per i veicoli.

Uber: un miliardo per la guida autonoma

A darne notizia è Dara Khosrowshahi, CEO del gruppo e successore di Travis Kalanick da ormai quasi due anni. Il denaro finisce nelle casse della divisione Advanced Technologies Group al lavoro proprio sullo sviluppo delle tecnologie legate alla guida autonoma. Segue i 500 milioni che Toyota aveva già messo a disposizione del gruppo nell’agosto 2018, destinati allo stesso scopo, con l’obiettivo di accelerare i lavori e la fase di test del sistema, così da arrivare entro il 2021 a proporne sul mercato una versione commerciale. Riportiamo di seguito un estratto dalla dichiarazione di Khosrowshahi inclusa nel comunicato.

Questo investimento e la nostra solida collaborazione con Toyota testimoniano l’incredibile lavoro svolto fin qui dal team ATG e l’entusiasmo tra i partner per il futuro del progetto. Lo sviluppo della tecnologia per la guida autonoma trasformerà il mondo dei trasporti che conosciamo, rendendo le strade più sicure e le nostre città più vivibili.

Excited to announce Toyota, Denso and the SoftBank Vision Fund are making a $1B investment in @UberATG, as we work together towards the future of mobility. pic.twitter.com/JdqhLkV7uU — dara khosrowshahi (@dkhos) April 19, 2019

