Minecraft è il gioco prediletto per distribuire malware

Qual’è il videogame prediletto dagli hacker per veicolare la distribuzione di malware? La risposta è presto data: Minecraft. Ebbene sì, il celeberrimo titolo sandbox di Mojang è quello più sfruttato per diffondere virus informatici, o almeno questo è quanto emerge da una recente ricerca condotta da Kaspersky.

Minecraft: 25% dei casi di distribuzione di malware

Andando più in dettaglio, stando a quanto emerso, la diffusione di file dannosi tramite lo sfruttamento di giochi per computer vede in prima posizione Minecraft con il 25% dei casi, seguito da FIFA con l’11%, Roblox con il 9,5%, Far Cry con il 9,4% e Call of Duty con il 9%. Fra gli altri giochi utilizzati dagli hacker per infettare i computer delle vittime ci sono Need for Speed, Grand Theft Auto, Valorant, The Sims e GS:GO.

Anche per quel che concerne il versante mobile ad avere la meglio è Minecraft, con il 40% dei casi di diffusione di malware, seguito da GTA (15%), PUBG (10%), Roblox (10%) e FIFA (5%).

I malintenzionati sfruttano i giochi come esca tramite cheat, installer, keygen e copie fasulle, infatti in Rete vengono distribuiti ransomware e password stealer e nel caso specifico di Minecraft è stato riscontrato l’uso di Chaos ransomware. A fare il suo ci si mette poi anche il fattore pirateria.

La fascia di pubblico interessata è potenzialmente molto elevata, considerando la gran quantità di videogiocatori nel mondo. Nonostante ciò, i volumi di distribuzione annuali sono risultati in calo del 30% rispetto al 2020, così come pure il numero di utenti colpiti che scende del 36%.

