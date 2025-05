Mini altoparlante Bluetooth: suono strepitoso così come il suo prezzo

Il mini altoparlante Bluetooth di Anker è un piccolo gioiellino, in tutti i sensi. È disponibile in quattro colorazioni differenti ed è perfetto se vuoi sempre avere la tua musica preferita in qualità eccellente. Lo porto ovunque ed ha ore e ore di autonomia per non dover rinunciare al divertimento. In più è in sconto su Amazon con un ribasso del 17%, perché non approfittarne? Acquistalo ora a 24,99 euro invece di 29,99 euro con un click.

Mini altoparlante Bluetooth: dimensioni ristrette ma audio atomico

Nonostante sia piccolo e portatile, il mini altoparlante Bluetooth di Anker è un prodotto senza precedenti. Lo acquisti nella colorazione che più ti piace e non ne fai mai a meno anche perché è stato creato appositamente per diventare il tuo migliore alleato. Lo connetti ai vari dispositivi sfruttando il Bluetooth oppure usi l’ingresso AUX o il lettore di schede SD per avere a disposizione più scelte del normale. Con radio FM integrata, hai a disposizione un mondo di possibilità.

Non ti far illudere dalle sue dimensioni visto che ha un driver da 5W che crea un suono pieno e del tutto equilibrato. Grazie al subwoofer passivo non rinunci a bassi potenti senza però rendere i toni alti e medi discordanti. Altro suo punto a favore? L’autonomia che regala ben 15 ore di ascolto con una ricarica al completo. Grazie a questa caratteristica puoi fare festa per tutto il giorno senza amare sorprese. E invece di tenere lo smartphone in mano per gestire la riproduzione, usa i comandi fisici e goditi la musica in totalità.

A soli 24,99 euro su Amazon, il mini altoparlante Bluetooth firmato Anker è una certezza. Se lo vuoi acquistare non perdere lo sconto del 17% ora in corso ma anzi, aggiungilo al carrello con un solo click.