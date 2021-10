Mini aspirapolvere Xiaomi: addio alle briciole in macchina e non solo

Un mini aspirapolvere potrebbe sembrare un acquisto sciocco ma in realtà torna molto utile. Sai tutto quello sporco che pian piano si accumula in macchina? Se avessi uno di questi dispositivi nel cofano in quattro e quattr'otto potresti rimuoverlo senza dover andare al servizio di autolavaggio e invece… Non ti preoccupare però perché se vuoi puoi rimediare subito acquistando quella di Xiaomi a soli 44,99€. È in promozione su Amazon e le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia. In più se sei membro Prime la ricevi in praticamente un giorno, cosa hai da perdere?

Mini aspirapolvere Xiaomi: mille utilizzi a basso costo

L'esempio della macchina è uno su tanti, ma in realtà questo prodottino lo puoi utilizzare praticamente per ciò che vuoi. Dal rimuovere le briciole a tenerlo nel cassetto della scrivania per fare qualche pulizia di primavera straordinaria. Persino la polvere viene via con facilità quindi se hai delle mensole in casa non ci pensare due volte.

Xiaomi ha deciso di dotarlo di ben due bocchette di aspirazione: le puoi intercambiare come vuoi a seconda di ciò che devi pulire e tutto in una semplice mossa. Parlando un po' delle specifiche tecniche ti faccio sapere che è dotato di filtro HEPA, ha due livelli di aspirazione e che ovviamente non ha alcun bisogno di prese e fili. Per questo motivo ti farà piacere sapere che sono compresi ben 30 minuti di autonomia.

In una mossa lo svuoti e torna come nuovo.

Sei interessato anche tu a questo mini aspirapolvere Xiaomi? Allora acquistalo su Amazon a soli 44,99€ e lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi e in appena qualche giorno di tempo.