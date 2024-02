Mini drone con telecamera 720p a 29€: il coupon VOLA

Che ne dici di un mini drone con telecamera 720p al prezzo di soli 29,99 euro? Il modello DEERC D20 oggi è in sconto a metà prezzo su Amazon grazie a un’offerta di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Tra i punti di forza segnaliamo il supporto ai comandi vocali ( Su, Arresto, Avanti, Indietro, Sinistra, Destra, Stop ecc.) waypoint per disegnare un percorso da seguire.

DEERC D20: sconto 50% sul mini drone 720p

È adatto agli adulti e ai più piccoli, semplice da pilotare e ha in dotazione due batterie ricaricabili da 500 mAh per un’autonomia complessiva che raggiunge i 20 minuti, quattro eliche extra e altrettante protezioni, un cacciavite e il manuale. La trasmissione delle immagini riprese avviene in diretta sullo smartphone (fino a 30 metri di distanza), da agganciare telecomando incluso nella confezione, come si può vedere qui sotto. È in grado di eseguire evoluzioni aeree come capovolgimenti a 360 gradi. Le dimensioni sono 178x117x42 millimetri quando aperto. Non è tutto: grazie al suo design pieghevole può essere richiuso quando non utilizzato e trasportato facilmente. Per saperne di più rimandiamo alla scheda completa.

Al prezzo finale di soli 29,99 euro, DEERC D20 è un ottimo affare: devi solo attivare il coupon dedicato. E siccome anche in volo l’occhio vuole la sua parte, puoi scegliere fra tre colorazioni differenti: Blu, Argento e Nero, la spesa non cambia.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita per gli abbonati Prime che effettuano subito l’ordine. Se stai cercando un primo drone che ti aiuti a prendere confidenza con questo tipo di apparecchiature, è l’occasione giusta. È venduto sull’e-commerce dallo store ufficiale italiano del marchio Holy Stone che lo produce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.