Mini PC 12/128 GB a 129 euro: offerta lampo

Grande occasione per acquistare un Mini PC dalle ottime potenzialità a prezzo davvero stracciato: l’offerta lampo Amazon sul modello NiPoGi GK3 consente di ordinarlo a soli 129 euro. Tutto ciò che bisogna fare è attivare il coupon promozionale. È adatto a produttività, studio, intrattenimento e navigazione.

Il Mini PC di NiPoGi, un’occasione su Amazon

Integra tra le specifiche tecniche un processore Intel Celeron con GPU UHD Graphics 600, 12 GB di RAM DDR4, SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività come due uscite video HDMI e una VGA, due USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet e jack audio da 3,5 mm. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, con licenza ufficiale Microsoft che assicura la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti e delle nuove funzionalità rilasciate.

Trattandosi di un’offerta lampo, come sempre è limitata nel tempo e a poche unità: gli interessati non perdano tempo. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio entro un paio di giorni.

