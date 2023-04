Mini PC a 89€: ecco l'affare di oggi su Amazon

Abbiamo segnalato più volte in passato questo Mini PC, per via del suo elevato rapporto qualità-prezzo. Oggi torniamo a farlo, per tendere una mano a coloro che desiderano acquistarlo, poiché si trova al suo prezzo minimo storico: il modello SNUNMU AK3 è in vendita su Amazon con un doppio sconto che porta la spesa finale a soli 89,80 euro, mai così poco. Vediamo perché è un affare da cogliere al volo, prima del quasi inevitabile sold out.

SNUNMU AK3 a prezzo stracciato: un affare

Le sue specifiche tecniche lo rendono adatto a gestire le operazioni base della produttività: dall’elaborazione dei documenti alla posta elettronica, fino alla navigazione e alla comunicazione da remoto. È adatto anche allo studio e all’intrattenimento multimediale. Ecco cosa si nasconde all’interno del suo design compatto e ottimizzato in modo da favorire la dissipazione del calore in modo silenzioso: processore Intel Celeron N3350, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB espandibile con microSD, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a tre monitor con risoluzione fino a 4K, porte USB 2.0 e USB 3.0, slot Ethernet e jack audio. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

La scheda del prodotto riporta Windows 10 Pro come sistema operativo preinstallato, ma c’è la possibilità di installare la piattaforma Windows 11 senza alcuna ulteriore spesa, grazie alla licenza ufficiale Microsoft.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare SNUNMU AK3 al prezzo finale di soli 89,80 euro, mai così basso: tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato, che andrà ad abbattere ulteriormente la spesa, affiancandosi allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce. Meglio non perdere tempo, considerando la bontà dell’offerta, andrà quasi certamente esaurito in breve tempo.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni: se effettui subito l’ordine, sarà a casa tua all’inizio già della prossima settimana. Infine, in dotazione ci sono un cavo HDMI, l’alimentatore e il manuale.

