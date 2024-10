Mini PC (Ryzen 7, 32/512GB e Windows 11) in DOPPIO SCONTO

Il suo case compatto non deve trarre in inganno: oggi in doppio sconto su Amazon, NiPoGi AM02 Pro è un Mini PC potente e versatile, adatto anche alle attività più impegnative della produttività quotidiana. Non lasciarti sfuggire questa occasione e mettilo sulla tua scrivania. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

NiPoGi AM02 Pro: le caratteristiche del Mini PC

Qui sotto trovi le principali specifiche tecniche integrate, che danno vita a un comparto hardware top di gamma, per altri dettagli dai uno sguardo alla scheda completa. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

Processore AMD Ryzen 7 5800U con GPU Radeon RX Vega 8;

32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

SSD PCIe 3.0 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.0 Type-A, una USB-C e jack audio;

uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K.

Ricapitolando, il Mini PC di NiPoGi (modello AM02 Pro) è in doppio sconto su Amazon al prezzo finale di 379 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Alla prima riduzione della spesa applicata in automatico se ne aggiunge un’altra che puoi ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Inoltre, se applichi il codice promozionale 75J2Z7RP , hai diritto a un ulteriore -5% sull’acquisto di due unità.

Lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani se lo ordini in questo momento, con la spedizione gratuita a carico di Amazon. Nella confezione sono inclusi il manuale utente, un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.