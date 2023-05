Mini PC a 92€ con CPU Intel e Windows 10: l'affare

Mettiamo sotto i riflettori un’ottima offerta di Amazon, rivolta a chi desidera acquistare un Mini PC, ma senza spendere troppo. Oggi, il modello del marchio SNUNMU che segnaliamo, è in vendita al prezzo finale di soli 92,65 euro, grazie allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce. Ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività quotidiana come la creazione o l’editing dei documenti e la posta elettronica, ma anche le sessioni di studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Passiamo dunque in rassegna le sue caratteristiche più importanti per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

L’offerta di Amazon: solo 92€ per questo Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati, così come delle patch di sicurezza distribuite. Queste, invece, le specifiche tecniche integrate nel suo case compatto ed elegante: processore Intel Atom x5-Z8350, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0, lettore microSD, slot Ethernet, uscita video HDMI con il supporto alla risoluzione 4K e jack audio da 3,5 mm. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Da ora e fino al termine della promozione (non sappiamo quando), è possibile acquistare questo Mini PC del marchio SNUNMU al prezzo finale di soli 92,65 euro, grazie allo sconto su Amazon applicato in automatico dall’e-commerce. In dotazione il cavo HDMI per il collegamento al monitor, insieme al manuale di istruzioni e all’alimentatore.

Vale la pena sottolineare che è garantita la spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio in un giorno. In altre parole, chi effettua subito l’ordine, lo riceverà a casa già domani, così da poterlo mettere subito sulla propria scrivania.

