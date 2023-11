Mini PC a 99€ con CPU Intel, 6/128GB e W11Pro (COUPON)

Ottimo per gestire le operazioni base della produttività, ma anche l’intrattenimento multimediale, GoLite 11 è un Mini PC compatto e versatile, in vendita oggi su Amazon al prezzo finale di soli 99 euro, grazie allo sconto proposto sull’e-commerce, di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Vediamo quali sono i punti di forza integrati.

GoLite 11: il Mini PC a 99€ è un affare

Tra le caratteristiche che vale la pena citare spiccano il processore Intel Celeron N4020C, 6 GB di RAM, SSD M.2 da 128 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, quattro porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, slot Ethernet, due uscite video HDMI e jack audio. Per saperne di più consulta l’elenco completo delle specifiche tecniche.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Al prezzo finale di soli 99 euro, è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta.

La confezione, oltre al Mini PC, include anche un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione, la guida per l’utente e un biglietto di ringraziamento. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro un paio di giorni con spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.