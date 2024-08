Mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO: la POTENZA nel palmo della mano

Il potente mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO è un’opportunità da non perdere, specialmente oggi con l’11% di sconto su Amazon. Questo gioiello della tecnologia è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 5800U, con una frequenza variabile tra 1,9 e 4,4 GHz, 8 core e 16 thread, che offre un incremento delle prestazioni del multitasking del 3,4% rispetto alla generazione precedente.

Non perdere questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 339,99 euro, anziché 379,99 euro.

Mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO: le scorte a disposizione sono quasi finite

L’ACEMAGICIAN AM06PRO offre una velocità e una capacità sorprendenti grazie ai 16GB di memoria DDR4 dual-channel ad alta frequenza (fino a 3200 MHz) e a un SSD NVMe da 512GB. Queste caratteristiche garantiscono un multitasking fluido e senza ostacoli, consentendo di gestire file di grandi dimensioni e di eseguire più programmi contemporaneamente senza alcun ritardo. E per chi necessita di maggiore spazio di archiviazione, è presente uno slot per unità disco rigido da 2,5 pollici, che permette di espandere lo spazio fino a 2TB.

Il supporto per la risoluzione 4K a 60Hz, grazie alla GPU AMD Radeon Vega7, rende questo mini PC ideale per la riproduzione di filmati UHD e per un’esperienza di visione mozzafiato su grandi schermi. Con la possibilità di collegare fino a tre monitor tramite due porte HDMI e una Type-C, la produttività e l’efficienza nel lavoro, nei giochi e nella creazione di contenuti vengono moltiplicate.

Nonostante le dimensioni compatte, l’ACEMAGICIAN AM06PRO è dotato di una potente ventola di raffreddamento che assicura un’efficace dissipazione del calore, riducendo la perdita di hardware e garantendo tempi di risposta più rapidi. Le numerose porte disponibil assicurano una vasta gamma di opzioni di connettività per tutte le esigenze quotidiane.

Grazie al WiFi 6 integrato, Bluetooth 5.2 e una rete a 1000Mbps, la connessione è sempre stabile e affidabile, riducendo al minimo il buffering e i ritardi. È possibile collegare facilmente mouse, tastiera, cuffie, server, dispositivi di monitoraggio, proiettori e TV.

Il mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO è accompagnato da un eccellente servizio clienti, pronto a rispondere a qualsiasi domanda e a offrire assistenza. Con l’offerta attuale su Amazon, è il momento perfetto per acquistare questo potente e versatile mini PC, al prezzo speciale di soli 339,99 euro.