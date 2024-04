Mini PC: l'affare Beelink SER6 con AMD Ryzen 9, 16/500GB

Risparmia 100 euro sull’acquisto di Beelink SER6, semplicemente attivando il coupon dedicato su Amazon. Il Mini PC, lanciato da poco sul mercato, offre una potenza di calcolo notevole, più che sufficiente per gestire anche le operazioni più esigenti della produttività quotidiana. Oggi può essere tuo in forte sconto. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Beelink SER6: attiva il coupon sconto sul Mini PC

Le specifiche tecniche sono di fascia alta. Si parte dal processore AMD Ryzen 9 6900HX che integra il chip grafico AMD Radeon 680M, affiancato da ben 16 GB di RAM DDR5 (espandibili fino a 64 GB) e da un’unità SSD M.2 da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB). Tutto questo senza dimenticare la connettività wireless dei moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, quella cablata dello slot Ethernet, le porte HDMI e DisplayPort (per collegare fino a tre monitor 4K sfruttando la USB-C), porte USB 3.2 Type-A e USB 4 e 3.2 Type-C, jack audio da 3,5 mm. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, Beelink SER6 può essere tuo al prezzo finale di 499 euro. Come già scritto, per approfittare dello sconto di 100 euro non devi far altro che attivare il coupon dedicato. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente.

È venduto dallo store ufficiale europeo del marchio e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata in pochi giorni per chi effettua l’ordine ora. Per l’eventuale reso con rimborso completo ci saranno 14 giorni di tempo dal momento della ricezione.