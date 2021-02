Mini PC AWOW AK34 con SoC e GPU Intel a soli 169,99€

I Mini PC stanno sempre più prendendo piede nelle case e negli uffici grazie alle loro dimensioni compatte e grande potenza di calcolo sia per le operazioni base che per le operazioni più complesse. Quest’oggi vi vogliamo parlare di un’offerta a tempo Amazon molto interessante: solo 169,99 euro per il Mini PC AWOW AK34, nonché uno dei prezzi più bassi di sempre.

Mini PC AWOW AK34: le caratteristiche tecniche

Questo Mini PC presenta delle caratteristiche tecniche che gli permettono di fornire una maggiore velocità di esecuzione e un’esperienza multitasking senza interruzioni tutto grazie al processore Intel Celeron N3450, ai 6 GB di RAM DDR4, ai 128 GB SSD di memoria di archiviazione espandibili, alla scheda grafica Intel UHD Graphics 500, al sistema operativo Windows 10 Home preinstallato e alla doppia connessione di rete Wi-Fi dual-band e Gigabit Ethernet.

Quest’ultima è fornita tramite due porte Ethernet da 1000 MB / s, le quali non solo danno la velocità e la larghezza di banda massima per accedere a praticamente qualunque rete, ma anche un’usabilità avanzata per connettere reti separate o abilitare le funzionalità dei server server. Il Mini PC AWOW AK34 è dotato di due uscite HDMI con cui è possibile collegare il dispositivo a due monitor con una risoluzione massima di 4K Ultra HD per migliorare la qualità visiva dei contenuti in streaming e la produttività multimediale.

Tra le altre caratteristiche di connettività troviamo uno slot SATA III SSD o HDD di massimo 2 TB, uno slot per schede Micro SD SDXC fino a 256 GB con cui è possibile eseguire applicazioni o archiviare video, musica e foto. Presenti poi 5 porte USB 3.0, Bluetooth 4.0 e jack per le cuffie con microfono da 3,5 mm. Il sistema di raffreddamento è garantito da una ventola accoppiata ad un ottimo sistema di dissipazione del calore realizzato in tubi di rame.

Il dispositivo supporta il wake-on-lan, l’accensione automatica e il PXE perfetto per il media center, l’ufficio, la segnaletica digitale, la sicurezza digitale, la sorveglianza e il lavoro da casa. Tutta questa potenza è presente in un dispositivo di dimensioni di appena 25.4 x 15 x 7 cm e un peso di 920 grammi. Approfittatene dell’offerta Amazon per portarvelo a casa al prezzo di 169,99 euro con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino.