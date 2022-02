Mini PC Beelink, un affare: scegli la versione

Compatto, ma non per questo meno potente di un computer tradizionale: Beelink U59 è il Mini PC che puoi mettere sulla scrivania, pronto ad affiancarti nella produttività quotidiana così come per navigazione, studio e intrattenimento multimediale. Oggi lo puoi acquistare approfittando di un forte sconto su Amazon.

Beelink U59: il Mini PC è in forte sconto

Diamo uno sguardo a quelle che sono le specifiche tecniche e le caratteristiche che lo rendono la scelta giusta: processore Intel Celeron N5095, GPU Intel HD Graphics 6100, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività, come visibile nell’immagine qui sotto. Ci sono due uscite video HDMI per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft, con ricezione garantita di tutti gli aggiornamenti. C’è inoltre la possibilità di passare al nuovo Windows 11 senza alcuna spesa aggiuntiva. In questo momento, Beelink U59 può essere tuo al prezzo finale di 252,99 euro invece di 309,00 euro.

C’è anche la versione con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB del Mini PC, anch’essa in sconto, proposta al prezzo finale di 322,15 euro invece di 399,00 euro come da listino. In entrambi i casi la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno gestita dalla logistica Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.