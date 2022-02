Questo Mini PC è un vero affare (offerta lampo)

Scegliere un Mini PC può essere la scelta giusta per tanti motivi diversi: ingombro ridotto, silenziosità, portabilità. Nel caso di CHUWI HeroBox te ne citiamo un altro: a possibilità di acquistarlo con l’offerta lampo in forte sconto su Amazon. Le dimensioni sono pari a soli 18,8×13,9×3,7 centimetri.

CHUWI HeroBox: il Mini PC è in offerta lampo

Ecco le sue più importanti specifiche tecniche: processore quad core Intel Gemini Lake K4125 con GPU ‎Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 2.0 e 3.0, USB-C, uscite video VGA e HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, slot Ethernet, lettore microSD e jack audio per cuffie o altoparlanti. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft, come riportato nella descrizione completa. È dunque garantita la possibilità di ricevere in modo puntuale tutti gli aggiornamenti e le patch di sicurezza. Nelle immagini qui allegate il design e le porte di connessione.

In questo momento hai la possibilità di acquistare CHUWI HeroBox al prezzo finale di soli 186,15 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita curata da Amazon. Non c’è però tempo da perdere: il Mini PC è in offerta lampo, solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

