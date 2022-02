Asus PB40: il Mini PC professionale testato per condizioni estreme

Non spendere cifre elevate per avere un buon Mini PC, grazie all’offerta di Amazon sull’Asus PB40 che mette a disposizione tutto ciò che ti serve. Un piccolo computer pensato per l’ufficio equipaggiato con processore Intel e aggiornabile a Windows 11, oggi disponibile a soli 259 euro.

Mini PC Asus PB40: caratteristiche tecniche

Il computer presenta un design piuttosto minimale con uno chassis estremamente sottile realizzato completamente in metallo. Questo non impedisce di fissare il PC direttamente al monitor grazie al gancio per l’attacco VESA incluso in confezione. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4100 quad-core con una frequenza massima di 2,4GHz, affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio per l’archiviazione. Naturalmente lo spazio di archiviazione può essere esteso agevolmente con un disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 1TB. Una configurazione capace di gestire in maniera veloce e fluida il pacchetto Office, ideale per l’elaborazione di progetti e documenti. Perfetto anche per le attività commerciali grazie alla porta COM posteriore.

Dal punto di vista della connettività, infatti, il PC offre una disponibilità di porte davvero estesa. Le porte USB sono 6, di cui ben cinque con specifica USB 3.1 Gen1 ad alta velocità per il trasferimento dati. Questo consente di espandere ulteriormente l’archiviazione attraverso dischi esterni senza alcuna rinuncia sul fronte delle prestazioni. Le uscite audio/video sono due, una DisplayPort e l’altra VGA, consentendo di collegare fino a 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. In particolare, la connessione Wi-Fi si avvale anche di un’antenna posteriore ad alto guadagno per un segnale maggiore e più stabile. Il computer, infine, è testato per un funzionamento 24/7 anche negli ambienti più difficili nella massima silenziosità.

Grazie ad uno sconto del 7%, l’Asus PB40 è disponibile su Amazon a soli 259 euro per un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino.

