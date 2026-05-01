Samsung Galaxy Watch7 è tuo a soli 179€ e pagabile in comode rate

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Samsung Galaxy Watch7 è super e costa il giusto

Possiamo dire che a questa cifra il Samsung Galaxy Watch7 è indubbiamente uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Ha un rapporto qualità prezzo decisamente vantaggioso. Si presenta con un design elegante e robusto, un display Super AMOLED da 44 mm dotato di una luminosità da 300 nit e una touch fluido e rapido. C’è poi un altoparlante e una microfono incorporato che ti permetteranno di effettuare chiamate direttamente dal polso.

Possiede un sensore estremamente preciso in grado di monitorare costantemente il battito del cuore, l’ossigenazione nel sangue, i chilometri che percorri e tantissimo altro. Potrai avvalerti di moltissime attività sportive, diverse delle quali vengono riconosciute in automatico. Con il GPS integrato gestisci al meglio i tuoi percorsi e sai sempre dove ti trovi. È resistente all’acqua e alla polvere e puoi collegarlo al tuo smartphone tramite la connessione Bluetooth. Inoltre con una singola ricarica riesce ad arrivare fino a sera con un utilizzo normale.

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