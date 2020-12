Mini PC, Beelink BT3 PRO II sfiora appena i 100 euro

Anche oggi Beelink mette in offerta uno dei propri Mini PC, format che in questo 2020 ha vissuto un vero e proprio boom in virtù del basso costo di accesso e di caratteristiche tali da consentire l’espletamento di operazioni di base fondamentali per studio e lavoro. Insomma: se si spera di trovare in questi device la potenza di calcolo necessaria per montaggi video o elaborazioni grafiche, allora si è sbagliata strada. Se invece si vuole accedere con costi estremamente ridotti a videolezioni, produttività da remoto, streaming video, navigazione e altre operazioni basilari di questa caratura, allora la scelta può essere assolutamente ottimale. In questo caso lo sconto è infatti del 24% portando il prezzo a soli 102,39 euro.

Beelink BT3PRO II sfiora i 100 euro

In questo piccolo box (peraltro dal design raffinato in virtù di una scocca che simula l’alluminio spazzolato) sono presenti:

processore Intel Atom X5-Z8350 a 64bit

Intel HD Graphics 400

RAM 4GB + 64GB EMMC con possibilità di espansione a 512GB tramite scheda SD

Wifi 2.4G e 5.8G inclusi

Porte HDMI e VGA con supporto a 2 monitor in contemporanea

Due porte USB completano la dotazione di questo PC del tutto essenziale, il cui sconto di queste ore (che lo porta al miglior prezzo di sempre) lo trasforma in un’ottima opportunità per chi ha necessità immediate per scuola o smart working, per chi ha budget limitato o per chi ha la necessità di portare uno streaming su un display sfruttando spazi estremamente limitati.