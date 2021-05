Mini PC: Beelink U55 su Amazon in DOPPIO SCONTO

Con caratteristiche adatte a gestione le operazioni base della produttività, ma anche le lezioni online, la navigazione e l’intrattenimento multimediale, Beelink U55 è un Mini PC acquistabile oggi approfittando di un doppio sconto su Amazon: grazie all’offerta lampo, oltre a una riduzione del prezzo del 15% è possibile attivare un coupon da 30,00 euro.

Beelink U55: sconto e coupon, l’occasione su Amazon

Queste le specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i3-5005U, GPU Intel HD Graphics 5500, 8 GB di RAM DDR3, unità SSD da 256 GB per lo storage (espandibile con un disco aggiuntivo da 2,5 pollici), doppia uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 e altre due USB 2.0, una Type-C, Ethernet, slot per la lettura di schede microSD, jack audio da 3,5 mm, WiFi e Bluetooth 4.0. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo racchiuso nel case compatto di Beelink U55, Mini PC con sistema operativo Windows 10, acquistabile oggi al prezzo di soli 242,71 euro invece di 319,00 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo. La spedizione è gratuita, gestita direttamente da Amazon.