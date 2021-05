Blade Hawks GM-X7: mouse gaming RGB, super sconto

Per chi non accetta compromessi quando si tratta di eccellere nei match online, Blade Hawks GM-X7 è la scelta giusta. Lo è ancor di più oggi, con il mouse gaming proposto su Amazon in offerta lampo con il 21% di sconto sul prezzo di listino.

Il mouse gaming che cerchi, in offerta lampo

A rendere la periferica unica è il design, con la struttura forata in modo da lasciar intravedere il sistema interno di illuminazione RGB. Inoltre, la connessione avviene via cavo, così da non doversi mai preoccupare di fare i conti con batterie o autonomia residua. Altro punto di forza, il peso, ridotto a 60 grammi. Per altre informazioni far riferimento alla scheda prodotto.

Blade Hawks GM-X7 integra un sensore da 6.400 dpi per rilevare i movimenti in modo preciso, in ogni situazione (la sensibilità può essere ridotta, a discrezione dell’utente). Tutto questo oggi è proposto al prezzo di soli 11,89 euro. È possibile approfittare dell’offerta lampo di Amazon solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.