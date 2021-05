Router Asus Wi-Fi 6 compatibile mesh al minimo storico

Se siete alla ricerca di un buon router, oggi vi proponiamo una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo di casa Asus. Si tratta del router RT-AX92U dotato di Wi-Fi 6 che oggi il portale di Bezos propone al prezzo più basso di sempre.

Router Asus RT-AX92U Wi-Fi 6: caratteristiche tecniche

Grazie alla Gaming Week, infatti, è possibile trovare su Amazon diversi prodotti dal prezzo davvero conveniente, uno dei quali è senza dubbio il router di Asus. Il design è quello che contraddistingue i prodotti per la connettività della casa taiwanese. Sulla parte superiore, la griglia per la dissipazione, accompagnata agli angoli da ben 4 antenne esterne richiudibili. Come già accennato il router sfrutta la tecnologia Wi-Fi 6 offrendo una velocità complessiva fino a 4804Mbps sulle due bande a 5Ghz. È proprio sulle bande, infatti, che questo router presenta la prima peculiarità. Il dispositivo è dotato di tre bande, una da 2.4GHz e due da 5GHz. Questo permette non solo di sfruttare le connessioni Wi-Fi circa 2,7 volte più veloci del precedente standard Wi-Fi 5, ma anche di utilizzare il router per una rete mesh.

In questo ultimo caso, la terza banda viene utilizzata come canale dedicato per la comunicazione tra i dispositivi associati alla rete mesh. Così facendo si garantisce un flusso costante, senza interruzioni o interferenze, godendo di una connessione stabile e veloce. Non manca il supporto a OFDMA e MU-MIMO che, grazie alla prioritizzazione intelligente della rete, permette ad ogni dispositivo di godere sempre della massima velocità in base alla richiesta. Non mancano i sistemi di protezione come AI Protection Pro che garantisce la sicurezza a tutti i dispositivi connessi da attacchi esterni proteggendo la privacy degli utenti. Presente ovviamente anche il parental control che permette di gestire tempo di navigazione, durata dell’accesso alla rete e siti consentiti su ogni singolo dispositivo.

Grazie alle offerte per la Gaming Week, il router è acquistabile su Amazon a soli 148,99 euro, prezzo più basso mai registrato, con uno sconto di ben 71 euro sul prezzo di listino.