Scheda PCIe Intel AX200 Wi-Fi 6 e BT 5.1 in offerta

Se siete in possesso di un PC desktop mancante di connessioni wireless, oggi abbiamo una proposta decisamente interessante da suggerirvi. Si tratta della scheda di rete Ziyituod Wi-Fi 6 AX200, una piccola periferica PCIe dotata di chip Intel AX200.

Scheda di rete wireless Ziyituod Wi-Fi 6: caratteristiche tecniche

La scheda in questione ha un design piuttosto semplice: un PCB che ospita il chip di Intel, con un dissipatore passivo in alluminio rosso che provvede al raffreddamento. L’interfaccia come accennato in precedenza è PCIe, il che significa che non bisogna impegnare ulteriori porte USB. La scheda, infatti, andrà montata direttamente sulla motherboard, eliminando così qualsiasi tipo di ingombro. Sono presenti inoltre due antenne esterne, che trovano spazio nella parte posteriore del case. Si tratta quindi di un accessorio indirizzato a chi vuole effettuare un lavoro accurato per donare al proprio PC le connessioni wireless.

Da un lato infatti troviamo il Wi-Fi 6, in grado di fornire una velocità combinata fino a 3000Mbps circa. Questa tecnologia, combinata con le due antenne, garantisce una connessione stabile ed un trasferimento dati estremamente rapido. Dall’altro invece troviamo il Bluetooth 5.1. Questo permette di collegare le periferiche wireless come mouse o tastiere, ma anche dispositivi di gioco come i controller (inclusi quelli Xbox e Play Station) senza la necessità di un dongle esterno. Il supporto viene fornito attraverso i driver disponibili direttamente dal sito Intel per sistemi Windows 10.

Grazie ad uno sconto del 15%, la scheda è acquistabile su Amazon a soli 25,49 euro con un risparmio di 4,50 euro sul prezzo di listino.