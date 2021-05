Chuwi Hi10 X: tablet Windows 10, prezzo stracciato

Più di un semplice tablet, il modello Chuwi Hi10 X con sistema operativo Windows 10 è un dispositivo consigliato a chi cerca un ottimo compromesso tra portabilità e prestazioni. Considerando lo sconto del 30% sul prezzo di listino proposto oggi con l’offerta lampo su Amazon diventa un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Affiancandogli una tastiera diventa un piccolo laptop, ottimo per la produttività in movimento.

Il tablet Chuwi Hi10 X con il 30% di sconto

Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con pannello IPS e risoluzione 1920×1200 pixel (garantito il supporto all’utilizzo del pennino), processore quad core Intel N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, slot microSD, WiFi, Bluetooth, due porte USB-C, uscita video e jack audio. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo nella scocca sottile di Chuwi Hi10X (8,8 millimetri di spessore), proposto oggi al prezzo di soli 173,4 euro invece di 249,00 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. La spedizione è immediata e gratuita, gestita direttamente da Amazon.