Proiettore Full HD 180 pollici a meno di 60 euro

Se siete amanti di film, serie TV o sport, l’articolo che andremo a suggerirvi è una piccola chicca ad un prezzo eccezionale. Stiamo parlando del proiettore Apeman LC350A, una soluzione pratica per godere dei contenuti multimediali e non solo su uno schermo gigante.

Proiettore FHD Apeman LC350A: caratteristiche tecniche

L’LC350A è in grado di proiettare immagini con una risoluzione Full HD (1920×1080) con un contrasto di 2000:1. La luminosità è di 4500 lumen mentre la lampada garantisce fino a 50.000 ore di utilizzo. È possibile scegliere tra un rapporto di 16:9 o 4:3 su una superficie di 50, 130 o addirittura 180 pollici di diagonale. Si tratta naturalmente di un prodotto senza enormi pretese, indirizzato a chi desidera un prodotto funzionale, ma estremamente economico.

Dal punto di vista della connettività si presenta invece davvero molto interessante. Troviamo naturalmente un ingresso HDMI tramite il quale è possibile connettere qualsiasi dispositivo che possiede tale interfaccia. Il proiettore, infatti, permette di connettere anche le console da gioco per godere di un intrattenimento senza pari. Presente un jack per collegare cuffie o altoparlanti, tuttavia non mancano due altoparlanti integrati di buona qualità, che forniscono un audio piuttosto consistente anche in assenza di periferiche esterne. Presente una porta USB ed un lettore di schede di memoria, che permettono grazie al player integrato di riprodurre i contenuti direttamente dai dispositivi di archiviazione. Non manca infine un ingresso VGA utile per collegare un computer, seppur non si tratti di una soluzione pensata per le presentazioni. Naturalmente è possibile collegare anche tablet e smartphone tramite l’apposito cavo.

Grazie ad un’offerta lampo, il proiettore è acquistabile su Amazon per soli 59,99 euro con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. Tutto sommato un costo decisamente contenuto per uno schermo oltre i 100 pollici.