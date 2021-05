HUB USB-C doppia 4K 60Hz e 2 Type-C in offerta

Se siete alla ricerca di un HUB USB-C compatto, funzionale e soprattutto economico abbiamo un’ottima soluzione per voi. Stiamo parlando dell’HUB Iczi Type-C 10 in 1, un piccolo accessorio che espande sensibilmente la connettività di MacBook e laptop.

HUB USB Type-C Iczi 10 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale per questo accessorio: scocca monoblocco in alluminio e piedini in silicone per saldare l’HUB alle superfici. Tuttavia la dotazione si differenzia leggermente dalla maggior parte delle proposte concorrenti. Non manca naturalmente una porta USB Type-C con Power Delivery, che permette di ricaricare il computer collegando il caricabatteria direttamente all’HUB. Troviamo però ben due uscite HDMI, entrambe in grado di supportare un monitor 4K a 60Hz, sia in estensione che in mirroring. Si tratta di una feature piuttosto rara, dato che nella maggior parte dei casi l’uscita 4K si ferma ad una frequenza di aggiornamento di 30Hz.

Tuttavia l’obbiettivo è quello di estendere la connettività piuttosto limitata di MacBook e ultrabook, che sacrificano le porte in favore delle dimensioni. A tal proposito sono presenti 3 porte USB Type-A di cui una USB 3.0, a cui si aggiunge una seconda porta Type-C per il trasferimento dati ad alta velocità. Non manca poi una porta RJ45 Gigabit LAN che permette di sfruttare le prestazioni della connessione via cavo, in grado di garantire stabilità e velocità nettamente superiori rispetto alla rete wireless. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede, in grado di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 49,99 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.