Mini PC in offerta: BMAX B1 Plus a soli 110 euro

Occupa poco spazio sulla scrivania e include tutto ciò che serve per gestire le operazioni basilari della produttività (comunicazione, controllo email, editing documenti) così come l’intrattenimento multimediale: BMAX B1 Plus è un Mini PC proposto oggi in offerta su Amazon al prezzo di 110,49 euro.

BMAX B1 Plus, il Mini PC con Windows 10 Pro in sconto

Ecco le specifiche tecniche: processore Intel Celeron N3350, 6 GB di RAM, unità SSD con 64 GB di memoria interna per lo storage espandibile con schede microSD, moduli WiFi e Bluetooth 4.2, slot Ethernet, uscite video HDMI e VGA con supporto all’output in risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm, due porte USB 2.0 e altre due USB 3.0. Tutto questo in un piccolo case con dimensioni pari a 12x12x2,6 cm e un peso che si attesta a 220 grammi.

Il sistema operativo installato è Windows 10 Pro. All’occorrenza BMAX B1 Plus può essere trasportato nello zaino o nella borsa, pronto per la connessione a qualsiasi monitor o televisore così da dar vita in pochi secondi a una postazione desktop completa. Lo sconto del 15% sul prezzo di listino proposto oggi da Amazon prevede la spedizione a domicilio gratuita e immediata.