Il Mini PC che fa per te è in sconto oggi su Amazon

Compatto e potente, il Mini PC di Chuwi proposto oggi in sconto su Amazon rappresenta l’occasione perfetta per chi cerca un computer desktop non ingombrante e versatile, per la produttività, lo studio o l’intrattenimenti. È una delle offerte lampo dello store: oggi lo si può acquistare al prezzo di 160,65 euro, ma solo per poche ore e fino a esaurimento scorte.

Mini PC con CPU Intel e 8 GB di RAM in sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel Gemini-Lake N4100, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, unità da 180 GB per lo storage, uscite video HDMI e VGA, jack audio da 3,5 mm per cuffie o altoparlanti, lettore di schede microSD, porte USB 2.0 e 3.0 anche Type-C e slot Ethernet.

Tutto questo in dimensioni pari a soli 24,6×23,6×5,8 cm e con un peso che si attesta a 1,14 Kg. Spesso e volentieri pc di questo tipo vengono peraltro innestati sulla parte posteriore del monitor, consentendo così massimo risparmio di spazio e massimo ordine nei cavi: ideale laddove l’appoggio serve per altro materiale e si vogliono ottimizzare spesa e ingombri.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home. Difficile chiedere di più per 160,15 euro. Come scritto in apertura lo sconto del 15% sul prezzo di listino è valido solo per poche ore: gli interessati non perdano tempo.