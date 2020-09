La microSD da 128 GB di SanDisk a 19,90 euro

Velocità nel trasferimento dati fino a 100 MB/s per la scheda microSD da 128 GB di SanDisk proposta oggi al prezzo di 19,90 euro su eBay. Può essere installata in uno smartphone oppure portata sempre con sé come dispositivo di storage da utilizzare anche su PC desktop e laptop dotati di un apposito lettore.

Tanto spazio a prezzo basso: offerta sulla microSD SanDisk

Nella confezione trova posto anche l’adattatore SD che rende l’unità compatibile con fotocamere, videocamere e una miriade di altri device inclusi lettori multimediali, set-top box, televisori e così via. L’affidabilità è garantita da un brand storico del mercato. Le dimensioni sono quelle tipiche per la categoria: 14,99×10,92×1,02 mm.

Come indicato in apertura la microSD da 128 GB di SanDisk è oggi disponibile su eBay al prezzo di 19,90 euro con spedizione gratuita. Chi preferisce fare acquisti su Amazon la può trovare, ma al costo di 22,89 euro.