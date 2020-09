Dell 7010 SFF: un PC ricondizionato a soli € 144

Due i motivi per i quali scegliere un computer ricondizionato in vendita su Amazon è una buona decisione: si risparmia e si può godere di un anno di garanzia Renewed offerta direttamente dallo store. Tra quelli al momento disponibili ci sentiamo di consigliare il modello Dell OptiPlex 7010 SFF proposto oggi al prezzo di soli 144 euro e con spedizione gratuita.

Un PC desktop completo e ricondizionato a 144 euro

Un PC desktop completo di tutto ciò che serve con processore Intel Core i5-3470, 8 GB di RAM DDR3, disco fisso da 500 GB per lo storage, unità CD-DVD che funge da lettore e masterizzatore, porte USB e uscita video per la connessione a un monitor. Il tutto in un case con dimensioni pari a 40x40x15 cm e con un peso che si attesta a 5,9 Kg. Il sistema operativo incluso è Windows 10 in versione Pro.

C’è quanto occorre per gestire le applicazioni di produttività (gestione documenti, comunicazione, posta elettronica ecc.) o per l’intrattenimento multimediale. Il prodotto è stato ispezionato, testato e pulito in modo professionale da fornitori certificati Amazon. Al prezzo di 144 euro è difficile chiedere di più. In caso di problemi l’acquirente può comunque restituirlo e chiedere il rimborso della spesa.