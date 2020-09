Mini PC con CPU Intel e Windows 10 a 110 euro

Un Mini PC compatto e versatile, oggi proposto su Amazon al prezzo di 110,49 euro. Il modello di Minis Forum si trova tra le offerte del giorno sull’e-commerce. Ideale per la connessione a televisori, stampanti o per gestire le operazioni di base in ambito lavorativo come la gestione della posta elettronica o l’editing dei documenti.

Un Mini PC in offerta su Amazon: solo 110 euro

Ecco quanto offre la scheda delle specifiche tecniche: processore quad core Intel Atom x5-Z8350 da 1,92 GHz, 4 GB di RAM DDR3, memoria interna eMMC da 64 GB, slot per schede microSD fino a 128 GB, modulo WiFi, Bluetooth 4.1, due porte USB 3.0, una USB 3.0, slot Ethernet, uscite video HDMI e VGA per la connessione a TV o monitor, jack audio da 3,5 mm per cuffie o auricolari. Il tutto racchiuso in un case con dimensioni pari a 120x120x27 mm per il minimo dell’ingombro.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10. Inclusi nella confezione l’alimentatore, un cavo HMI, la staffa di montaggio e il manuale d’uso. Tutto questo oggi con il 15% di sconto sul prezzo di listino: difficile trovare un Mini PC più conveniente e versatile.