Sicurezza: Norton e McAfee in sconto su Amazon

Tra le offerte di oggi nella categoria Software di Amazon quelle che permettono di acquistare le soluzioni proposte da Norton e McAfee per la sicurezza. Si tratta di software proposti da due dei più noti e longevi brand del settore, destinati alla protezione dei dispositivi e dei dati.

Norton e McAfee: sicurezza in offerta su Amazon

Ci sono antivirus per mantenere il computer immune dai malware e applicazioni destinate a smartphone e tablet sviluppate in modo da far fronte alle tante minacce informatiche che oggigiorno prendono di mira i dispositivi mobile nei modi più disparati mettendo a repentaglio non solo le informazioni e la privacy dell’utente, ma anche il suo portafogli. Questi gli sconti più interessanti.

Per le caratteristiche dei singoli prodotti far riferimento alle descrizioni su Amazon. In tutti i casi si tratta della versione digitale dei software con codice per l’attivazione spedito via email subito dopo aver completato l’ordine.