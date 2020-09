Light Box: pochi euro per fotografie di altro livello

L’azienda che intende attrezzarsi per portare online i propri prodotti non sempre è attrezzata per costruirsi una valida vetrina online, né sempre ha la possibilità di mettere su set professionali per fotografare i prodotti e rendere così più gradevole l’impatto visivo in pagina. Al tempo stesso non sempre è necessario attrezzarsi in modo particolare e con pochi espedienti è già possibile alzare di molto il livello qualitativo raggiungibile.

Light Box: fotografie ottimali per l’e-commerce

Il caso è quello della “Light box” disponibile in offerta su Amazon in questi minuti (l’offerta scade entro la giornata): con appena 62,99 euro, grazie ad uno sconto del 20% e 5 euro aggiuntivi mediante apposito coupon, è possibile portarsi a casa un box luminoso con il quale ottimizzare le fotografie che arricchiranno il proprio store online.

Ben 156 lampadine led ben distribuite sulla parte superiore consentono di illuminare in modo omogeneo l’oggetto, mentre lo sfondo bianco e le pareti laterali rifrangenti consentono di massimizzare la resa finale. Il cubo della light box ha lato di 60cm, dunque più che sufficiente per qualsiasi oggetto di media dimensione.

Lo sconto è ottimo, ma le disponibilità sono molto poche: qui tutti i dettagli.