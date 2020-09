SSD, l'occasione abbatte il prezzo

Far proprio un hard disk di tipo SSD è ormai diventata questione di poche decine di euro. Sfruttando le offerte disponibili sui principali store online, infatti, è spesso possibile approfittare di importanti sconti improvvisi che abbattono il prezzo per esigenze del merchant di turno, mettendo a disposizione occasioni imperdibili che permettono di abbattere l’investimento.

SSD: 240GB a -36% e 500GB a -45%

Ne è un esempio l’odierna sforbiciata al prezzo su eBay del Crucial CT240BX500SSD1, hard disk a stato solido da 240GB al quale si può accedere con uno sconto del 36% e spese di spedizione gratuite. Il feedback del venditore è pari al 100%, garantendo dunque l’intera procedura di acquisto, spedizione e post-vendita.

Interfaccia SATA, linea di prodotto “BX500” e capienza di storage tale da poter moltiplicare lo spazio di archiviazione disponibile sul proprio pc. Inoltre, spiega Crucial, “ottimizza la durata di vita della batteria perché ha un’efficienza energetica 45 volte superiore rispetto ad un disco rigido tradizionale; […] Letture/scritture sequenziali fino a 540/500 MB/s su tutti i tipi di file“

Il prezzo finale è pari a 31,99 euro contro i 50 euro di partenza: chi ricorda a quali livelli fossero le unità SSD solo fino a pochi mesi or sono, ben intuisce quanto oggi sia questo un nuovo standard in grado di raggiungere prezzi sempre più accessibili e capacità sempre più importanti per le utilità quotidiane. Se poi lo spazio non basta, allora ecco l’unità da 500GB con un’occasione di pari magnitudo: 110 euro il prezzo di partenza, 59,99 euro il prezzo finale con lo sconto del 45%.