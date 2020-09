Lenovo Q27q: quando l'eleganza è in sconto

Quando si parla del monitor Lenovo Q27q c’è poco da aggiungere, perché il nome riassume in sé un profilo di qualità di livello assoluto. Non si tratta soltanto di qualità dell’immagine, ma soprattutto di design, laddove in questa parola si intende il valore complessivo che qualità del progetto, eleganza delle linee e profilo ergonomico mettono assieme. Quando a tutto ciò si aggiunge uno sconto del 16% in grado di abbassare il prezzo di quasi 50 euro, ecco che l’opportunità si fa tangibile, a portata di click.

Lenovo Q27q, -16%

Così la stessa Lenovo descrivere il suo display:

Design elegante- è un monitor dal gusto minimalista, con un design contemporaneo studiato nei minimi dettagli, il pannello da 27 pollici è spesso solamente 6,9mm ed è dotato di bordi ultrasottili su tre lati e l’accattivante supporto dalle forme sinuose è il tocco finale per l’arredamento della tua postazione

Un consiglio, prima di proseguire: ecco le immagini, ecco di cosa si sta parlando.

Display da 27 pollici, risoluzione 2560×1440, tempo di latenza da 4ms, bordi ultrasottili. Due speaker da 3W integrati completano il quadro dal punto di vista audio. Il profilo è sottile e l’aggancio con la base è di grande eleganza, in grado di impreziosire qualsivoglia postazione.

Il prezzo? 249,99 euro contro il prezzo solito da 299 euro: è questo il prezzo più basso raggiunto dal display negli ultimi mesi