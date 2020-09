Monitor ASUS 24 pollici a meno di 100 euro

Dotato della tecnologia Eye Care che protegge gli occhi anche in seguito alle lunghe sessioni trascorse al PC, il monitor ASUS VA24EHE è la periferica ideale per la scrivania, dell’ufficio o di casa se si lavora in smart working: oggi è proposto in offerta su Amazon al prezzo di 99,99 euro.

Offerte Amazon: monitor ASUS VA24EHE a 99,99 euro

Con la sua ampia diagonale da 23,8 pollici e la risoluzione Full HD consente di mostrare in contemporanea più finestre gestite in multitasking, semplificando in questo modo la gestione di documenti, applicazioni e contenuti anche multimediali. Il pannello IPS garantisce inoltre la perfetta visibilità delle immagini da qualsiasi angolazione.

Sul retro sono presenti le porte HDMI, D-Sub e DVI-D per la connessione delle fonti video. Tutto questo con dimensioni pari a sono 5420,4×40,5 cm e con un peso che si attesta a 3,57 Kg. L’offerta proposto oggi da Amazon al prezzo di 99,99 euro prevede la spedizione a domicilio immediata e gratuita per tutti i clienti.