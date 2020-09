Home office, scegli la tua seduta (tutte le offerte)

Un elemento troppo spesso importante, e troppo spesso sottovalutato, della propria esperienza di studio o di lavoro in casa è legato alla posizione, alla postura ed alla comodità del tempo passato alla scrivania. Tutto ciò ha strettamente a che fare con la seduta utilizzata e riciclare una qualsiasi delle sedie che si hanno a disposizione in casa non è esattamente la migliore delle opzioni. I motivi sono semplici: la sedia da tavolo ha forma, materiali altezze e proporzioni pensate per un uso specifico. Quando si passano molte ore concentrati su di una scrivania, impegnati in lettura o scrittura, molte cose cambiano ed è importante poter scegliere la miglior opzione per la seduta, per il sostegno della schiena e per la giusta regolazione di altezza e inclinazione.

Sedie in sconto

In questi giorni, approfittando della forte necessità che emerge per elementi di questo tipo, eBay mette a disposizione un ampio ventaglio di opzioni per chi sta scegliendo la sedia da adottare. Molto importante è il materiale e la tipologia del bracciolo, ma ferma attenzione va riposta sulla possibilità di calibrare l’altezza di seduta e l’appoggio della schiena (quest’ultimo aspetto può fare la differenza dopo molte ore di operatività).

Queste alcune opzioni che abbiamo selezionato tra quelle in offerta. In particolare ci sentiamo di consigliare l’ultima di queste opzioni, poiché per esperienza diretta rivela un ottimo rapporto qualità/prezzo (ottima comodità della seduta e comprovata resistenza del tessuto nel tempo). Ogni giudizio in merito resta tuttavia soggettivo poiché differente è il tipo di operatività, la posizione e la tempistica di lavoro: differenti, di conseguenza, le singole necessità ed i singoli gradimenti relativi a morbidezza del supporto, tipologia del rivestimento e altri fattori.

Le offerte

Poltrona girevole in ecopelle nera (89 euro)

Poltrona girevole presidenziale in tessuto nera (67,90 euro)

Sedia girevole in tessuto nera (59,90 euro)

Poltrona girevole ergonomica in tessuto nera (69,90 euro)

Le prospettive per l’autunno rendono lo smart working e lo studio da remoto non soltanto delle soluzioni di ripiego, ma anche delle prospettive oltremodo concrete. L’incedere dei rischi sanitari è previsto in aumento nei mesi a venire, con pericoli crescenti soprattutto a partire dal mese di novembre. Ecco perché organizzarsi ora la postazione casalinga di studio e di lavoro è un modo estremamente pragmatico di prepararsi alla stagione autunnale, facendosi trovare pronti con tutto quanto necessario per essere immediatamente operativi in caso di necessità.